Mariana Brey opinó sobre la condena a CFK.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos púbico de por vida la semana pasada y muchas figura de la TV dieron su opinión al respecto. En ese contexto, la panelista Mariana Brey fue consultada en El Trece por esta situación y al hablar al respecto tuvo un llamativo fallido.

Muchas personalidades de la televisión fueron consultadas por su parecer tras la condena a CFK y, mientras que muchos se mostraron muy en desacuerdo, otros se pronunciaron a favor de esto. En su caso, Mariana Brey nombró a la política como "presidenta", lo que causó repercusión en redes sociales ya que revela el lugar central que Cristina ocupa en el panorama político actual, a pesar de no estar en el poder.

"Creo que tiene que estar en un lugar seguro. Si el domicilio ese es seguro para la Presidenta, bueno, perfecto. Salir al balcón para mí no es un acto seguro, pero hay que ver porque todavía la Justicia no dijo ni dónde va a ser ni cuáles son las limitaciones, las restricciones. Porque tiene que haber, si no, sería un viva la pepa", fueron las palabras de Mariana Brey en plena entrevista con Puro Show. En la misma sección, figuras como Diego Ramos, Daniel Gómez Rinaldi y Flavio Mendoza hicieron hincapié en que creen en la Justicia, mientras que Fabián Doman aseguró que "se terminó una era política".

El duro cruce en vivo de Nancy Pazos y Mariana Brey tras la represión a jubilados

"Lo del periodista, primero hay que ver... ¿sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante? Pregunto...Yo puedo preguntar lo que quiera", soltó Brey. Por su parte, Nancy le respondió: "En la época de Alberto y Cristina no reprimían, mi amor. Este es el problemita que tenés, que hace muy poquito estás leyendo de política". Más tarde, la periodista que se especializa en política desde hace décadas pronunció: "Hoy tuve que discutir con una pelotuda, porque no hay otra manera de explicarlo, a esta altura no hay otra manera de explicarlo. Yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia".

Mariana Brey.

El posteo de Nancy Pazos contra Mariana Brey en las redes

"Como pasa diariamente, una vez más, hoy en la mesa más caliente de la televisión argentina en A la Barbarossa se discutieron los temas del día. Indudablemente uno de esos temas era el asesinato de Sofía, la beba de 11 meses que murió en brazos de su mamá el fin de semana en medio de una persecución policial, y cuya madre pelea por su vida", comenzó su descargo la comunicadora. "Por lo que se vio en el operativo todo se hizo correctamente. Pero de golpe se pone como hipótesis que hubiera pasado si la policía le dispara por la espalda a alguno de los delincuentes que huyeron", continuó Nancy, tajante contra Brey.

Pazos deschavó a su compañera y siguió: "Mariana Brey estaba leyendo letra que le mandaron por WhatsApp (como habitualmente hace) y terminó sacando una conclusión tan errónea y extemporánea que el primero en ubicarla fue Paulo Kablan. Claro, cuando repetís como loro no ténes conciencia de lo que decís. Y es lo que sucedió minutos después cuando ni siquiera se acordaba que la palabra acribillar la había usado tres veces a falta de una. Pero ella ni registro".