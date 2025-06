El dramático momento que vivió Georgina Barbarossa por la represión de Bullrich: "Casi voy presa".

Georgina Barbarossa se manifestó contra Javier Milei y Patricia Bullrich y contó tensa situación que vivió mientras se manifestaba pacíficamente junto a otros actores. Precisamente, la conductora de Telefe asistió a la marcha en defensa al Instituto Nacional de Teatro y la Ley que lo ampara, contra la cual apunta Milei con su "motosierra" contra la cultura, y reveló la tensa situación que vivieron los presentes con la policía.

A través de sus historias de Instagram, Barbarossa empezó por anunciar: "Está la policía reprimiendo a los actores". Una vez que llegaron los efectivos policiales mandados por Patricia Bullrich, la conductora redobló la apuesta: "¿Le tienen miedo a los actores que mandan tanta policía?". Minutos más tarde, Georgina brindó una nota con el ciclo radial Pasa Montagna para brindar más detalles al respecto.

"Casi voy presa hoy. Fui al abrazo solidario del Instituto Nacional del Teatro, que se hacía en la Casa del Teatro, éramos 200 actores y, de repente, vinieron 10 patrulleros, camiones y policías... parecía que era una manifestación para invadir el planeta. Entonces me paré arriba de un banco y seguí cantando", reveló Georgina. Luego, siguió: "Hace 35 años que se lucha por la ley del Instituto Nacional del Teatro, que ayuda a un montón de teatros independientes, y Milei quiere sacarla y bajar el presupuesto".

Sobre la represión que sufrieron ella y los actores presentes, Barbarossa se mostró molesta y explicó cómo se había desarrollado la situación: "Estábamos arriba de la vereda, entonces, ¿cuál es el quilombo que estábamos armando? Nos estábamos abrazando para pedir por la ley. Estaban Paola Barrientos, Constanza Maral, Jorge Rivera López y un montón de actores más".

Georgina Barbarossa en defensa del Instituto Nacional de Teatro

En esta misma entrevista, Barbarossa reveló por qué era tan importante la manifestación de este domingo 1 de junio en la Casa del Teatro. "No hay que quitar la ayuda, hay un montón de chicos que la necesitan para poder producir obras del off, que son baratísimas. La movida del teatro en Buenos Aires es impresionante, entonces no es solo la posibilidad que te da el teatro de la calle Corrientes, sino también de los teatros off, que no son oficiales", empezó.

Luego, enfatizó: "Hay que ir a apoyar y pedir. Lo que no se puede es matar el teatro. No es solo apoyar a los artistas, porque eso genera una serie de movimientos para el país. Hay mucha gente que trabaja gracias al teatro".

El Instituto Nacional del Teatro está en peligro de acuerdo al reciente anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, quien anunció una reforma en la que perderá su autarquía y pasará a ser un organismo centralizado. La palabra oficial y el reclamo de organizaciones y trabajadores de la cultura ante el avance del "plan motosierra" de Javier Milei.

Adorni remarcó en su anuncio “el cierre, la centralización y la fusión de organismos” dependientes de la Secretaría Cultura de la Nación, cartera que funciona bajo la órbita de Leonardo Cifelli, entre los que mencionó al Instituto Nacional del Teatro (INT), que sufrirá una reforma. Según Adorni el instituto está “sobredimensionado y con funciones duplicadas” y la reforma implicará que pierda su autarquía.