Brilló con Ángel de Brito y compartió su pasión oculta lejos de la TV: "Me hizo muy bien"

Brilló con Ángel de Brito y compartió su pasión oculta lejos de la TV.

Una de las figuras más queridas de LAM (América TV) fue viral por su inesperado hobbie lejos de la televisión y el impacto que este provocó fue tan alto que el periodista Ángel de Brito decidió homenajearla al aire. Cuál es la pasión de Marixa Balli que muy pocos conocen.

Marixa Balli se hizo viral en los últimos días porque se la puede ver en un video como participante de un torneo de rompecabezas, una de sus pasiones cuando no está trabajando en televisión o como empresaria. Y en su regreso a LAM tras su pelea con la producción, fue homenajeada por De Brito y este le entrego un sobre rojo con un delicado moño sobre él. La "angelita" se sorprendió al desenvolver un rompecabezas con una imagen de ella cuando condujo el programa meses atrás. "La sonrisa más linda de este programa la tiene ella siempre, ¡la señora Marixa Balli! ¡Bienvenida la puzzlera!", la presentó el conductor.

Por su parte, Marixa Balli explicó como le fue en el torneo de rompecabezas y agradeció el regalo: "Me hizo muy bien el torneo de rompecabezas. Vine con una alegría, con una sensación... No salí última, pero me estoy perfeccionando". Días atrás la expareja de Rodrigo contó cuál fue el motivo de su enojo con la producción de LAM, que decidió que Pepe Ochoa conduzca el magazine en ausencia de Ángel de Brito.

Qué dijo Marixa Balli sobre su furia con la producción de LAM

Luego de manifestar su furia contra la producción de LAM, Marixa Balli reconoció ante Ángel de Brito el motivo de su enojo: "Reconozco que no soy periodista, pero por momentos no me dan lugar. Es un tema que ya el programa es así, va y va y cuando veo que no me meto, ya está, yo relajo. Me molesta que cada vez que Ángel se va de vacaciones digan: qué cara de tujes. Nada que ver. Me dijeron que en el programa había mucha información como para que lo llevara adelante. Me da bronca. No quiero que me tomen el pelo”.

"Diez minutos antes me llamaron para conducir y después te llamaron a vos. Con Pepe todo bien, me molestó la actitud de decirme que era demasiada información Vicuña, Icardi, lo de Nico Vázquez. Eso y decirme tarada es lo mismo. Tengo 45 años de trayectoria. No me gusta que me digan cosas desubicadas porque soy una profesional. Yo estaba por llegar al canal, me dicen 'tenés que conducir', y dije que sí. Cuando terminé de estacionar me llamaron para decirme que no, porque había mucha información sobre Vicuña y la China”, agregó Marixa Balli.