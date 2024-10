Ángel de Brito apuró a una figura de América TV: "Basura".

Ángel de Brito es uno de los periodistas más picantes del espectáculo y de sus comentarios afilados pocas celebridades se salvan. Esta vez el golpe fue para una figura de América TV, a quien el conductor incomodó en plena transmisión en vivo.

Todo empezó cuando Marixa Balli volvió al estudio de LAM a ocupar su sillón de angelita y se dispuso a hablar sobre sus vacaciones, tiempo que usó para descansar y visitar a su familia. "Estuve a full. Estuve en Mar del Plata. Me doy cuenta que cuando estoy con los afectos la paso tan bien que me cuesta regresar a la vida real", indicó la panelista. "A estas basuras que somos nosotros", lanzó De Brito con su característico humor ácido.

En ese momento, Marixa se apresuró a aclarar: "No, no. Me cuesta volver a Buenos Aires, son esos afectos de sangre, que tira. Me di cuenta que soy feliz con ciertas cosas". Aunque De Brito soltó un picantísimo comentario: "¿Pero nosotros no somos tus afectos?", decidió zanjar ahí el tema y no incomodar más a la panelista. El momento culminó con los graznidos de Yanina Latorre y el resto de las panelistas frente al ataque de Ángel de Brito a la mediática.

Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli: "Complejo de grasa"

Yanina Latorre es una de las famosas más picantes del espectáculo nacional. La panelista de LAM no tiene problema en decir lo que piensa de otras figuras públicas y temáticas actuales. Fiel a su estilo, la famosa habló sin filtro en su programa de radio por El Observador 107.9 lo que piensa de su compañera Marixa Balli a pesar de tener buena relación con ella.

La panelista opinó abiertamente de su compañera de LAM por las actitudes que tiene frente a los demás y no dudó en criticarla. "Marixa es un amor de persona, pero siempre está como a la defensiva. Si decís La Salada es en su contra, si te metés con la bailanta es en su contra. A mí me dicen botinera, es peyorativo, buscale el humor", comentó Yanina Latorre sobre Marixa Balli.

"Siempre está ese chiste de la ropa de la calle Avellaneda y La Salada, no te ofendas. Ella tiene como complejo de que la tratan de grasa, ella va con el complejo", agregó sin filtros la panelista de LAM sobre su colega. Por otro lado, Latorre resaltó que tiene buena relación con Balli y expresó: "Es icónica, la gente la ama, no hay persona que la critique, es magnética, todo el mundo en las redes Marixa, Marixa".

A continuación, la famosa destacó cuál es el origen del enojo de Marixa Balli y su actitud de a la "defensiva". "El día ese se enojó porque Marcelo se equivocó porque en lugar de decirle que vendía zapatos, le dijo que vendía ropa. Una pelotudez", expresó Yanina Latorre.