Figura de América TV sufrió un robo y le desvalijaron la casa: "Mucho miedo".

Carmela Bárbaro vivió un momento de terror cuando tres delincuentes ingresaron a su departamento y se lo desvalijaron. El testimonio de la periodista de América TV ante el horror que vivió y que, afortunadamente, no terminó con ningún herido.

La periodista Carmela Bárbaro contó en A la Tarde (América TV) el dramático momento que vivió cuando tres ladrones entraron a su departamento del barrio de Belgrano, ubicado en la intersección de las calles Luis María Campos y Teodoro García, y y forzaron la puerta para robarle aparatos tecnológicos y objetos de valor. "Alguien vendió un dato que fue equivocado, revolvieron todo buscando plata".

"Me barretearon la puerta. Yo estaba comiendo en la casa de mi mamá con mi hijo. No sé quién fue, pero no fue al boleo. Sabían que me había ido y que iba a tardar... Se llevaron muy pocas cosas, buscaban dinero... Yo creo que tenían un mal dato. Se llevaron la play y el celular de mi hijo, algunas cositas de oro, el anillo de compromiso del abuelo de Gerardo... No sé cómo entraron abajo... Hay una cámara en la puerta del edificio... No los amedrentó, sabían dónde estaba la cámara. No me parece que haya sido al boleo", agregó la viuda de Gerardo Rozín.

La panelista de Karina Mazzocco se mostró muy asustada y aunque agradeció que al momento del robo no se encontraban ni ella ni sus dos hijos, expresó: "La verdad que ahora estoy con consigna policial en la puerta, veremos hasta cuando. Anoche dormí apenas tres horas. Me duele mucho el shock en el que están mis hijos. Yo no me puedo mover de acá. Me di cuenta enseguida y no lo dejé entrar. El encargado se quedó con el nene y yo esperé a la policía. Vino policía científica. (Los delincuentes) Vinieron puntualmente a mi casa, acá en el edificio no hay otro reporte de nada".

"Me preocupa que sabían mis movimientos, que ese día no había nadie, que iba a tardar... Me dio mucho miedo la sensación de que podía haber llegado mi hija sola. Lo único que había eran 200 dólares que le habían regalado a mi hija que cumplió 15 años... Pero bueno, todas cosas materiales. La idea que todos tenemos dólares es el colchón es bastante dañina. Claramente la búsqueda era dinero", cerró la hija del analista político Julio Bárbaro, compungida por la situación que vivió y que, afortunadamente, no dejó heridos.