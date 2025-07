Diego Leuco decidió contar lo que vivió con Yanina Latorre: "Hay que bancarsela".

Diego Leuco no es una persona que exponga su vida mediáticamente, ya que prefiere mantener un perfil bajo con respecto a su vida personal. Sin embargo, recientemente abrió su corazón y contó una tensa situación que le tocó vivir hace un tiempo atrás con Yanina Latorre, una de las periodistas más mediáticas de la farándula.

En una reciente entrevista que brindó con Ángel de Brito para el ciclo Ángel Responde emitido por Bondi Live, Diego confesó que no la pasó bien en el pasado debido a una noticia falsa que difundió Yanina Latorre. Precisamente, el periodista se estaba refiriendo al escándalo amoroso que vivió el año pasado, cuando fue relacionado a su compañera de trabajo Yoyi Francella, con quien comparte aire en Antes que Nadie (Luzu TV).

"Había venido al programa siete días antes, me preguntó ‘¿Cómo estás, Diego?’ y yo le dije ‘Y… estoy medio golpeado, me acabo de separar’”, empezó por confesar Leuco. Y es que la situación le molestó porque, además de vincularla con una compañera de trabajo, recién había terminado su relación con Sofi Martínez.

El fuerte descargo de Diego Leuco contra Yanina Latorre

En este marco, Diego Leuco aprovechó la situación y enfrentó a Ángel, quien conduce LAM, programa donde la panelista difundió esta información falsa. "Son unos hijos de puta por haber contado eso, porque es falso", se sacó el periodista con bronca.

Así, siguió: "Me molestó, claro que sí, pero no la llamé. Yo ya entendí que hay que bancársela y chau. Llamar siempre es peor". De este modo, aseguró que, pese a que la situación lo había enojado y generado una situación incómoda con su compañera, quien además está en pareja, decidió no seguir agrandado la situación y esperar que pase al olvido.