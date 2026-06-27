Portero de Sudáfrica cuenta con un sólido historial en las tandas de penales

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur

Si el primer partido de la ronda eliminatoria del Mundial el domingo, entre Sudáfrica y Canadá, se ‌decide en la tanda ‌de penales, el portero del elenco africano Ronwen Williams es el hombre ideal para afrontar esa tarea.

El arquero de 34 años, que además es el capitán del equipo, se ha labrado una reputación gracias a sus paradas en los penales y ha realizado algunas intervenciones clave que han ayudado tanto ​a su club ⁠como a su selección.

Williams detuvo cuatro penales en una ‌sola tanda en 2024 contra Cabo Verde en ⁠los cuartos de final de la ⁠Copa Africana de Naciones, en una espectacular actuación que le valió el premio al mejor portero del torneo y una ⁠nominación al Balón de Oro.

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Volvió a hacerlo en el ​partido por el tercer puesto, en el ‌que Sudáfrica se alzó con ‌el bronce al vencer a la República Democrática del ⁠Congo en los penales, con dos paradas acrobáticas de Williams.

El mes pasado, en la final de la Liga de Campeones africana, Williams detuvo un penal en los últimos compases para ​asegurar que ‌su club, el Mamelodi Sundowns, se proclamara campeón continental.

"Hay que estudiar el juego a fondo, eso es lo que he aprendido con los años", afirmó Williams, quien atribuye su éxito al estudio constante de los ⁠lanzadores y a la ayuda de los analistas del equipo.

"Me envían tantos videos que tengo el móvil lleno. No es fácil conseguir imágenes de algunos jugadores porque juegan por todo el mundo".

Antes de que un jugador lance un penal, Williams suele lanzarse a provocar verbalmente. "Simplemente intentas desconcentrarlos un poco y hacer que ‌se muestren indecisos", explicó.

Moverse de un lado a otro de la línea de gol y agitar los brazos es otro intento de distraerlos.

"Los jugadores saben que nosotros también los estamos estudiando. La portería es tan grande que se supone que los jugadores ‌deben marcar, así que tenemos que hacer todo lo posible para que parezca más pequeña", añadió.

Williams también busca inspiración antes de afrontar ‌cada penal mirando ⁠al cielo.

Su hermano Marvin murió en un accidente de coche cuando Williams tenía 18 años. "A veces ​le pido que tome el control y me muestre qué camino seguir. Es como mi ángel de la guarda", afirmó.

Con información de Reuters