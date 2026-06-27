Qué jugadores de la Selección Argentina están al límite de las amarillas vs. Jordania en el Mundial 2026

Qué jugadores argentinos están al límite de las amarillas vs Jordania en el Mundial

La Selección Argentina enfrenta a Jordania este sábado 27 de junio por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y Lionel Scaloni sabe que hay dos futbolistas que están al límite con las tarjetas amarillas. El DT lo tiene en cuenta ya que de recibir una más se perderán el duelo de 16avos de final confirmado ante Cabo Verde del próximo viernes 3 de julio a las 19 horas de nuestro país. Más allá de esto último, uno de ellos sería titular en la "Albiceleste".

Quiénes son los dos jugadores complicados con las amarillas en la Selección Argentina en el Mundial

Tanto Leandro Paredes como Facundo Medina son los afectados de la "Albiceleste" para el partido de este sábado por el Grupo J. El volante y el lateral izquierdo vieron la amarilla contra Austria y llegan condicionados al mencionado encuentro. El mediocampista de Boca Juniors será titular en el combinado nacional, no así el defensor ya que su lugar será ocupado por Nicolás Tagliafico. La buena noticia es que si no son amonestados, las amarillas se borrarán y estarán disponibles para los 16avos de final.

Con respecto al reglamento de la Copa del Mundo por parte de la FIFA, si un jugador recibe una amarilla en el tercer partido -teniendo una previa- cumplirá su sanción en el primer mata-mata. Por otro lado, si es amonestado en dos de tres encuentros de las fases eliminatorias -16avos, octavos o cuartos- no jugará en semifinales. En cuanto a la final, no habrá chance de que si sucede esto el futbolista esté ausente, ya que la única forma es que sea expulsado en semis.

Si Leandro Paredes recibe una amarilla se perderá los 16avos de final del Mundial

La posible formación de Argentina ante Jordania en el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Nicolás Paz; Lautaro Martínez, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

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El duelo entre la "Albiceleste" y Jordania tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 23 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. A la misma hora se verán las caras Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas donde los de Lionel Scaloni golearon 3 a 0 a los argelinos.

Más allá de lo que suceda en este compromiso, el combinado nacional ya tiene su lugar asegurado como líder del Grupo J y está en 16avos de final donde espera rival. Se volverá a presentar el viernes 3 de julio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami contra Cabo Verde, que quedó en segundo lugar del Grupo H por detrás de España.