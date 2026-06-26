Probabilidades de Argentina para los 16avos del Mundial: qué tiene que pasar con España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

Contra quién puede cruzarse Argentina en el Mundial 2026: las probabilidades

La Selección Argentina tiene su lugar asegurado en 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 después de quedar como líder en el Grupo J con las victorias ante Argelia y Austria, respectivamente. Este viernes 26 de junio, los dirigidos por Lionel Scaloni sabrán qué seleccionado será el rival en la próxima instancia ya que se definirá el futuro de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en la Copa del Mundo. La "Albiceleste" puede cruzarse con cualquiera de ellos, pero dependerá de qué resultados se den en los cruces.

Qué posibilidades tienen España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita de cruzarse con Argentina en el Mundial 2026

España:

En caso de perder contra Uruguay y que Cabo Verde no le gane a Arabia Saudita, el combinado europeo quedará segundo y será rival del equipo de Lionel Scaloni. Si consigue un triunfo contra la "Celeste" se asegurará el primer puesto del Grupo H y recién se cruzaría con la "Albiceleste" en una hipotética final. Por otro lado, existe la chance de que queden terceros si es que pierden con los de Bielsa y además triunfa Cabo Verde ante el conjunto saudí.

Uruguay:

Hoy está segundo en el Grupo H y así se cruzaría con Argentina. Si empata con España y se da el mismo resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita -si tienen mejor diferencia de gol- los dirigidos por Marcelo Bielsa jugarán ante la "Albiceleste". Si vencen a la "Furia Roja" quedarán como líderes y evitarán al equipo de Scaloni, pero si pierden quedarán eliminados del Mundial.

Cabo Verde:

Si consigue un triunfo y también gana España, será el rival de la Selección Argentina. Si gana y también lo hace Uruguay, el que quede segundo de los dos en el grupo por diferencia de gol se medirá ante la "Albiceleste". Si pierde con Arabia Saudita quedará eliminado de la Copa del Mundo. Además, con el empate y una derrota de la "Celeste" también se cruzará con el conjunto de Scaloni. Si iguala y ganan los de Bielsa quedará tercero.

Arabia Saudita:

Sólo si le gana a Cabo Verde y España le gana o empata con Uruguay, el verdugo de Qatar 2022 se enfrentará al equipo de Lionel Scaloni. Para asegurarse un lugar en 16avos sólo le sirve el triunfo, ya que con un empate no tendrá chances de avanzar. Si triunfa y Uruguay le gana a España quedará en tercer lugar del Grupo H.

El Grupo H del Mundial 2026 antes de la última fecha

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Los cruces en cuestión tendrán lugar este viernes 26 de junio desde las 21 horas de nuestro país. El duelo entre la "Furia Roja" y la "Celeste" será en el Estadio Akron de Guadalajara, México. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath y la transmisión será a través de los canales TyC Sports, Telefe y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play, Mitelefe.com, Disney+ Premium y Paramount+.

Por otro lado, Cabo Verde y Arabia Saudita se verán las caras en el NRG Stadium de Houston, duelo que saldrá por la pantalla de Paramount+ y DSports en el que el francés Francois Letexier impartirá justicia.

Las posibilidades de cada selección de enfrentar a Argentina de acuerdo al informe de un medio de Estados Unidos

The Athletic, la sección deportiva del New York Times, publicó un informe acerca de qué probabilidades tienen los cuatro seleccionados de enfrentarse a la Selección Argentina en la próxima ronda. A través de su análisis dejaron en claro que Cabo Verde es el que más chances tiene con un 55% y es seguido por Arabia Saudita (29%), España (10%) y Uruguay (6%). En cuanto al duelo ante el equipo de Lionel Scaloni tendrá lugar el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, desde las 19 horas.