La formación ante Jordania toma color y charla clave de Scaloni con Messi y Dibu Martínez

Se viene la charla de Scaloni con Messi y Dibu Martínez antes de Jordania.

La formación de la Selección Argentina frente a Jordania en el Mundial 2026 va tomando color, de la mano de Lionel Scaloni. El entrenador tiene decidido hacer descansar a los habituales titulares, aunque Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez quieren jugar siempre desde el arranque. Por lo tanto, habrá una breve charla con ambos referentes del ciclo para definir si valdrá la pena o no arriesgarlos en un partido en el que no habrá nada en juego.

Es que la "Albiceleste" ya aseguró el primer puesto del Grupo J después de las victorias frente a Argelia (3-0) y Austria (2-0), con los cinco goles del capitán. Por lo tanto, en este tercer compromiso habrá mayoría de suplentes desde el inicio para darles rodaje a aquellos futbolistas que vienen con poco ritmo en esta Copa del Mundo. En el predio de entrenamiento y en el hotel de concentración en Kansas City (Estados Unidos) reinan la tranquilidad y la confianza plena en el plantel.

Todo indica que "Dibu" Martínez o Gerónimo Rulli aparecerán bajo los tres palos. En la última línea, Gonzalo Montiel volvería a la formación tras la molestia muscular, aunque no jugaría los 90 minutos por precaución. Con Cristian "Cuti" Romero como el único descartado por la molestia en la rodilla derecha, el subcapitán Nicolás Otamendi aparecerá como el primer central. La zaga la completará Marcos Senesi en el sitio de Lisandro Martínez.

Sobre el lateral izquierdo no estará Facundo Medina, quien quedó al límite de las amonestaciones, por lo que Nicolás Tagliafico reaparecería en el once luego de la lesión. Si prefieren preservar al ex Independiente, la alternativa que queda es la del extremo Nicolás González readaptado a dicho puesto.

Dibu Martínez y Messi quieren jugar frente a Jordania.

En la mitad de la cancha, estarán de movida Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso, aunque Leandro Paredes vive una situación similar a la de Tagliafico: se repone de una lesión y lo llevan de a poco. Por ende, puede llegar a ser titular o no. En la zona ofensiva, Nicolás Paz o Messi será el organizador de juego, con José Manuel "Flaco" López y Giuliano Simeone también. Al igual que "Taglia" y Paredes, Julián Álvarez sigue sin estar al ciento por ciento y habrá que ver si es parte del once o juega en el segundo tiempo.

El probable equipo de la Selección Argentina ante Jordania en el Mundial 2026

"Dibu" Martínez o Rulli; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico o González; Simeone, Paredes o Palacios, Barco, Lo Celso; Messi o Paz y Álvarez o López.

Cómo ver Argentina vs. Jordania: hora, TV en vivo y streaming

Día y hora: el partido será el sábado 27 de junio en el Estadio Dallas de Estados Unidos, desde las 23 (hora Argentina).

el partido será el en el Estadio Dallas de Estados Unidos, (hora Argentina). TV y streaming: transmiten el encuentro por televisión Telefe, la TV Pública (abierta), DirecTV y TyC Sports. En tanto, en el streaming online estarán las plataformas Disney+, DSports, TyC Sports Play, TV Pública en YouTube y MiTelefe.

Cómo sigue el día a día de la Selección Argentina en el Mundial 2026