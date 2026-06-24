Venus Psíquica predijo en qué "puesto" va a terminar Argentina en el Mundial 2026: "Veo a Messi tomando..."

Venus Psíquica pronosticá como le irá a Argentina en el Mundial.

La previa del Mundial 2026 ya tiene su cuota mística. Como en cada gran cita futbolera, una vidente se metió en la conversación con un pronóstico sobre la Selección Argentina que rápidamente empezó a circular en redes. Esta vez, la protagonista fue Venus Psíquica, que desde su canal de YouTube se animó a adelantar hasta dónde llegaría el equipo de Lionel Scaloni.

La premonición sobre la Selección

En su video, la tarotista describió un camino cargado de obstáculos, pero con final auspicioso para la Albiceleste. "Hay mucha tensión, algunos problemas que serán superados. Vemos una Argentina con mucha lucha y logra uno de los tres primeros puestos", aseguró.

La vidente no habló de un título asegurado ni cerró la puerta a una caída antes de la final: su visión ubica a la Selección en el podio, peleando arriba hasta el último tramo del campeonato. Un pronóstico ambicioso, aunque nada descabellado para la campeona vigente.

El detalle sobre Messi

La parte que más entusiasmó a los hinchas apareció cuando la vidente puso a Lionel Messi en el centro de la escena. "Me muestran a Messi feliz porque Argentina va a estar en los tres primeros puestos. Veo a Argentina y a Messi tomando uno de los premios", lanzó.

El pronóstico, sin embargo, llegó con un costado agridulce que también empezó a circular en distintos medios: según trascendió de la misma lectura, una vez terminado el Mundial, Messi dejaría el fútbol. De cumplirse, el 2026 quedaría marcado como el cierre de un ciclo irrepetible para el capitán y para toda una generación.

Venus Psiquíca ve a Argentina entre los mejores tres.

¿Quién es Venus Psíquica?

Detrás del nombre artístico está Rosa Pascal, una vidente uruguaya que se volvió viral por sus vaticinios sobre política y deporte. Su fama se apoya, en buena medida, en dos "aciertos" que ella misma repite cada vez que puede: haber anticipado el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023 y la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Como ocurre con este tipo de pronósticos, sus declaraciones se sostienen en creencias personales y no cuentan con respaldo verificable. Aun así, suelen generar interés y debate entre fanáticos del fútbol y de la astrología.