Presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Klaveness, pide la dimisión de Infantino

Por Philip O'Connor
ESTOCOLMO, 7 ago (Reuters) - La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), Lise Klaveness, pidió el viernes la dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, alegando que ya no cuenta con la confianza de la comunidad futbolística.
"No cuenta con la confianza institucional necesaria para dirigir la FIFA de forma estable en los tiempos que corren. Para Gianni Infantino no hay vuelta atrás", afirmó a los medios tras la reunión mensual de la junta directiva de la NFF
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"La cooperación internacional en el fútbol se encuentra en una situación muy delicada, y ahora mismo necesitamos un motivo para unirnos; por eso queremos pedirle al presidente de la FIFA que dimita de inmediato", agregó.
Estas declaraciones se producen en medio del agrio conflicto que se está viviendo entre los organismos rectores, desencadenado por la propuesta abandonada por la FIFA de vender una parte de los derechos comerciales futuros del Mundial.
(Editado en español por Carlos Serrano)