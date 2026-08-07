Presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Klaveness, pide la dimisión de Infantino

Imagen de archivo de Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), durante una conferencia de prensa en el estadio Ullevaal, Oslo, Noruega.

Por Philip ​O'Connor

ESTOCOLMO, 7 ago (Reuters) - La presidenta de la ‌Federación Noruega ‌de Fútbol (NFF), Lise Klaveness, pidió el viernes la dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, alegando que ya ​no ⁠cuenta con la confianza ‌de la comunidad ⁠futbolística.

"No cuenta ⁠con la confianza institucional necesaria para dirigir la FIFA de ⁠forma estable en ​los tiempos que ‌corren. Para Gianni ‌Infantino no hay vuelta ⁠atrás", afirmó a los medios tras la reunión mensual de ​la ‌junta directiva de la NFF

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"La cooperación internacional en el fútbol se encuentra en ⁠una situación muy delicada, y ahora mismo necesitamos un motivo para unirnos; por eso queremos pedirle al presidente de la FIFA ‌que dimita de inmediato", agregó.

Estas declaraciones se producen en medio del agrio conflicto que se está ‌viviendo entre los organismos rectores, desencadenado por la propuesta ‌abandonada por ⁠la FIFA de vender una parte ​de los derechos comerciales futuros del Mundial.

(Editado en español por Carlos Serrano)