De Fabiana Cantilo a Ozuna y KHEA: las novedades musicales de la semana

La escena musical sumó esta semana una variada lista de estrenos que atraviesan el pop, el rock, la música urbana y el folklore. Entre nuevas canciones, discos completos, sesiones en vivo y colaboraciones inesperadas, artistas argentinos e internacionales presentaron materiales que anticipan nuevas etapas de sus carreras y próximos proyectos.

Los lanzamientos musicales de la semana que tenés que escuchar

Yas abre una nueva etapa con “Distinta”

Yas presentó en YouTube Distinta (Sesión en vivo), la captura audiovisual y sonora de la presentación de su álbum realizada el pasado 28 de abril en U House. El registro muestra a la artista en una puesta minimalista y potente, acompañada exclusivamente por mujeres: una pianista, una guitarrista y dos bailarinas.

El lanzamiento funciona como el comienzo de una nueva etapa para Yas. Las canciones que forman parte de la sesión, Distinta, Crecer Duele, Esencia 2, La Niña y La Culpa, llegarán individualmente a las plataformas digitales de manera mensual, con Distinta como punto de partida.

Bardero$ vuelve con “Los Dueños del Juego”

Bardero$ también marcó su regreso con Los Dueños del Juego, un nuevo single que recupera el sonido callejero, crudo y directo que caracteriza a la banda. La canción es el primer adelanto de un próximo disco independiente que promete profundizar la identidad del grupo dentro del rock barrial, con letras de corte realista y guitarras filosas. El lanzamiento ya se encuentra disponible en Spotify, YouTube, Apple Music y las principales plataformas digitales.

Pablo Bruno presenta “Hogar”, un disco sobre los vínculos y la comunidad

Desde Córdoba llega uno de los lanzamientos de álbum de la semana: Hogar, el cuarto trabajo de estudio de Pablo Bruno. El cantautor presenta trece composiciones propias producidas artísticamente por Juan Baldo y construidas alrededor de una idea que excede el espacio físico.

Para Bruno, el hogar también puede ser el propio cuerpo, el mundo interior, la familia y la comunidad. Esa mirada atraviesa un repertorio que combina canciones íntimas y acústicas con momentos de mayor movimiento, incluyendo zambas, chacareras, una cumbia y canciones de amor.

Tato Arzune adelanta su primer álbum con “El Control”

Después de Tu Calor, Tato Arzune continúa construyendo el camino hacia su primer trabajo discográfico con El Control. El músico marplatense combina rock y pop rock para abordar una de las contradicciones más habituales de los vínculos amorosos: la necesidad de mantener el control frente a la vulnerabilidad que aparece cuando alguien logra atravesarnos por completo.

La canción nació de distintas experiencias personales y busca capturar esa sensación de compartir tiempo con alguien y perder por completo la noción de las horas. Musicalmente, apuesta por guitarras al frente, una producción moderna y un estribillo de fuerte impronta pop.

Joaquina vuelve a sus raíces con “Verano en la Ciudad”

La venezolana Joaquina, ganadora del Latin GRAMMY, inició una nueva etapa artística con Verano en la Ciudad, un sencillo atravesado por la nostalgia, la identidad y el regreso a los lugares que marcaron una vida. La canción nació inspirada en el regreso de la artista a Miami, ciudad donde creció después de haber dejado Venezuela siendo muy pequeña. A partir de esa experiencia, Joaquina reflexiona sobre los espacios, amistades y vínculos que muchas veces se valoran de otra manera cuando se observan desde la distancia.

Fabiana Cantilo presenta “Flor de Loto”

Otra de las grandes novedades es el regreso de Fabiana Cantilo con Flor de Loto, primer adelanto de Hiperlumínica, su próximo trabajo discográfico. La canción toma como metáfora a la flor de loto, capaz de crecer en el barro, para construir una mirada sobre la resiliencia, la transformación y la capacidad de reinventarse en contextos adversos. Cantilo propone convertir la incertidumbre en una oportunidad para crear y plantea al arte y a la imaginación como herramientas para atravesar momentos de crisis.

Ozuna y Omar Courtz se unen en “ZIZI”

La música urbana también tiene uno de sus grandes estrenos de la semana con ZIZI, la colaboración entre Ozuna y Omar Courtz. El tema reúne dos generaciones del sonido urbano puertorriqueño y apuesta por una combinación de sensualidad, energía y espíritu festivo. La canción busca recrear esos momentos espontáneos en los que la música transforma una noche y las miradas se convierten en complicidad.

El videoclip, dirigido por Ricardo Rivera y filmado entre Puerto Rico y España, traslada ese universo a playas, yates, estudios de grabación y una discoteca, construyendo una estética asociada al verano y la fiesta. Para Ozuna, el lanzamiento representa un nuevo paso dentro de su trayectoria como una de las figuras de mayor peso de la música urbana latina, mientras que Omar Courtz continúa consolidando su ascenso dentro de la escena contemporánea.

Sammer y KHEA: un remix que nació en las redes

Una de las colaboraciones que mejor refleja la manera en que funciona actualmente el descubrimiento musical es Llamarte Remix, de Sammer junto a KHEA. El artista venezolano de 19 años consiguió que la versión original de Llamarte creciera de manera orgánica hasta superar las 69 mil creaciones en TikTok. Ese impacto terminó llevando la canción hasta KHEA, quien se interesó por el tema y decidió sumarse al remix.

La nueva versión cuenta con producción de Came Beats y combina elementos de reggaetón, trap, pop, R&B y afrobeat. Para Sammer, radicado en España, la colaboración representa un paso importante en su expansión hacia distintos públicos de Latinoamérica y Europa.

Slayyyter convierte el desamor en pop con “brand new chanel$”

La estadounidense Slayyyter lanzó brand new chanel$, una nueva canción acompañada por un videoclip autodirigido, mientras continúa con su gira mundial “WOR$T GIRL IN THE WORLD TOUR”, que comenzó con entradas agotadas. El tema transforma una ruptura amorosa en un himno de pop de alto voltaje, atravesado por llamadas nocturnas, fiestas y una obsesión con los diseñadores. La canción toma el dolor y la confusión emocional para convertirlos en una declaración de independencia.

El videoclip retoma elementos de BEAT UP CHANEL$ y recrea referencias visuales de la portada de su álbum WOR$T GIRL IN AMERICA, publicado esta primavera. El disco debutó en el puesto 22 del Billboard 200 y alcanzó el primer lugar del Billboard Top Dance Albums.

Uma German abre las puertas de “El Jardín de las Horas”

Finalmente, Uma German inauguró una nueva etapa con Déjà vu, primer adelanto de su próximo EP El Jardín de las Horas, que será publicado el 1 de octubre. La canción expande la identidad pop de la artista hacia un sonido más cinematográfico y orgánico, con arreglos de cuerdas y una producción envolvente. Su historia gira alrededor de un amor que parece atravesar distintas vidas, convirtiendo al tiempo en un espacio circular donde los vínculos pueden reencontrarse.

Déjà vu funciona como la puerta de entrada a un proyecto conceptual inspirado en universos literarios como Alicia en el País de las Maravillas y El Principito. Producido por Gustavo “Tavo” Lozano y grabado en Buenos Aires, el EP explorará el paso del tiempo, la nostalgia, el crecimiento y las experiencias que dejan huella.

Daniela Spalla inicia una nueva era con el lanzamiento de La Espina

Bajo la producción de Nico Cotton, "La Espina" llega acompañada de un videoclip oficial dirigido por Pampa & Kato, el dúo creativo argentino detrás de videos para artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso, Álvaro Díaz y otros referentes de la nueva escena latinoamericana.

Con una carrera en constante crecimiento, Daniela Spalla se ha consolidado como una de las artistas más importantes del pop latino. En México ha agotado entradas en escenarios icónicos como el Teatro Metropólitan, el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.

Felix Vestre presenta su nuevo EP “ITALO MIXTAPE VOLUMEN 3”

Después de convertir " Italo Mixtape" en uno de los proyectos más importantes de su discografía, Félix Vestre presenta "Italo Mixtape Vol. 3", la tercera entrega de la saga que comenzó en 2023 y que incluye el mayor éxito de su carrera hasta el momento, "Perdiéndome en el Mood".

El proyecto está compuesto por tres canciones: "Ruido Rosa", "Pasatiempo" y " Amnesia", esta última junto a Slow Jamz, elegida como focus track del lanzamiento. Acompañando la salida del EP, Félix presenta además un trailer conceptual ambientado en un consultorio médico, donde el color fucsia aparece como un pensamiento intrusivo que atraviesa toda la narrativa visual del proyecto y funciona como el hilo conductor de esta nueva etapa.