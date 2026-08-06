OpenAI solicita que se desestime la demanda de Apple por robo de secretos comerciales

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de OpenAI.

Por Rishabh Jaiswal ​y Shubham Kalia

5 ago (Reuters) - OpenAI solicitó el miércoles a un juez estadounidense ‌que desestime una demanda ‌de Apple que acusa al fabricante de ChatGPT y a dos antiguos empleados de Apple de robo de secretos comerciales para ayudarle a expandirse al sector del hardware de consumo, alegando que estaba creando ​algo "totalmente nuevo".

"OpenAI ⁠no tiene ningún uso, necesidad ni deseo ‌de acceder a los secretos ⁠comerciales de Apple. OpenAI está ⁠creando algo totalmente nuevo y diferente de cualquier cosa que haya en Apple", escribieron los ⁠abogados de OpenAI en la moción ​de desestimación presentada el miércoles.

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Apple ‌afirmó que siempre defenderá ‌el arduo trabajo y las innovaciones ⁠de sus equipos y tomará todas las medidas oportunas para hacerlo, remitiendo a Reuters a su comentario anterior.

Apple alegó en ​su demanda ‌de julio que OpenAI obtenía y explotaba de forma sistemática información confidencial de Apple a través de antiguos empleados, prácticas de contratación y relaciones ⁠con proveedores para acelerar sus ambiciones en el ámbito del hardware de consumo.

La demanda ha desencadenado una batalla por el control de los futuros dispositivos de inteligencia artificial que podrían no utilizar aplicaciones ni sistemas operativos tradicionales —dispositivos ‌que, de tener éxito, desviarían la atención de los consumidores del iPhone, el producto más vendido de Apple—.

Los analistas creen que OpenAI está trabajando en un teléfono u otro ‌dispositivo propio.

"La demanda de Apple no describe suficientemente la información para la que reclama la protección ‌de secreto ⁠comercial; sus categorías generalizadas de desarrollo de productos no son suficientes ​para que prospere una moción de desestimación", afirmó OpenAI en el escrito.

(Reporte adicional de Hyunsu Yim; editado en español por Carlos Serrano)