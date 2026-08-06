Cuti Romero se acerca al Atlético de Madrid: por qué la venta de Thiago Almada a River es clave

Cristian "Cuti" Romero está cada vez más cerca de ser refuerzo de Atlético de Madrid de España y Thiago Almada puede ser clave en la negociación para que el defensor llegue al "Colchonero". El volante con pasado en Vélez Sarsfield se sumará a River Plate en los próximos días después de varios días de incertidumbre y dejará libre el camino en el equipo de Diego "Cholo" Simeone para traer a un compañero suyo en la Selección Argentina. A su vez, hay otro campeón del mundo en Qatar 2022 implicado en esta cuestión.

Por qué es clave Almada para que el Cuti Romero sea refuerzo de Atlético de Madrid

Según aseguró el periodista Juan Patricio Balbi a través de sus redes sociales, desde España adelantaron que con los 20 millones de euros que el conjunto madrileño recibirá del "Millonario" más la salida de otros futbolistas podrán pagar por el zaguero cordobés. Matteo Ruggeri está a detalles de convertirse en futbolista del Aston Villa de Inglaterra y Nahuel Molina se irá a la Roma de Italia, ambas negociaciones por encima de los 15 millones de la moneda europea entre pago y dinero por metas específicas.

De esta manera, el "Cholo" Simeone perdería a tres futbolistas de su plantel pero sumaría al central que viene de salvarse del descenso en la Premier League con el Tottenham como también de disputar el Mundial 2026 con la "Albiceleste" y lo dejaría después de cinco años. De hecho, el propio "Cuti" Romero dio indicios de su posible salida y todo está encaminado para que sea refuerzo del "Colchonero". Ahora afrontaría un nuevo desafío para disputar torneos como la Champions League, LaLiga de España y la Copa del Rey con el objetivo de volver a ser campeón.

Thiago Almada es clave en las negociaciones por Cristian "Cuti" Romero al Atlético de Madrid

Los números del Cuti Romero en su carrera

Clubes : Belgrano; Genoa y Atalanta de Italia y Tottenham de Inglaterra.

: Belgrano; Genoa y Atalanta de Italia y Tottenham de Inglaterra. Partidos jugados : 304 (+57 con la Selección Argentina).

: 304 (+57 con la Selección Argentina). Goles : 18 (+5).

: 18 (+5). Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima y Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina y UEFA Europa League 2025 con el Tottenham.

Cuándo arranca LaLiga de España y cuándo podría debutar Romero en Atlético de Madrid

Si bien todavía no está confirmado el traspaso del defensor al conjunto "Colchonero" que dirige Diego "Cholo" Simeone, todo indica que la operación se cerrará en los próximos días. El próximo lunes 10 de agosto se presentará a entrenar el plantel al mando del técnico argentino con vistas a lo que será una nueva temporada. La misma comenzará oficialmente nueve días más tarde cuando reciban al Málaga el 19 de dicho mes desde las 16 horas de nuestro país. Allí, en caso de que se resuelva la transferencia, el zaguero cordobés campeón de todo con la Selección Argentina podría hacer su debut.

Desde el Tottenham se expresaron con respecto a su posible salida y fue su DT, Roberto de Zerbi, el que habló: "Nunca lo llamé para convencerlo de que se quede. Respeté lo que me había dicho", declaró sobre el "Cuti" y reveló que habló con él después de que la Selección Argentina de Lionel Scaloni elimine a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.