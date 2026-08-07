En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña, este jueves declaró ante el tribunal el perito forense Mario Rosillo, quien complicó a dos de los imputados, el matrimonio de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Según la declaración de Rosillo, dos perros reconocieron el perfume del chico dentro del auto de Pérez y Caillava, un Ford Ka que utilizaron poco después de la desaparición del menor para ir a la ciudad de Corrientes y posteriormente al Chaco.

Una situación similar se dio en la camioneta Ford Ranger del matrimonio, con la que habían concurrido al almuerzo familiar en la casa de la Abuela Catalina. Según Rosillo, otros dos canes reaccionaron tras olfatear rastros del menor en ese vehículo.

El perito también mencionó que como la prueba se hizo dentro de las 72 horas posteriores a la desaparición, lo que fortalece la confiabilidad del resultado. “Estamos hablando de lugares no controlados”, advirtió sin embargo.

Los imputados del juicio

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez, son los siete acusados por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024 tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

"Loan sigue secuestrado"

La familia de Loan volvió a hablar públicamente, a través de un extenso comunicado en el que denunciaron maniobras para obstaculizar la investigación judicial y advirtieron que no aceptarán que se cierre ninguna de las hipótesis mientras el menor continúe desaparecido.

El documento, titulado "Los secuestradores y los obstaculizadores", fue publicado el 31 de julio por los padres de Loan, María Noguera y José Peña, junto a sus hijos Mariano y José, en el marco del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

"Desde el 13 de junio de 2024 nuestra familia vive el mayor dolor que puede atravesar un ser humano: la desaparición de un hijo", expresan en el escrito. Allí, los familiares remarcan que su único reclamo ha sido que el Estado investigue "hasta las últimas consecuencias".