FOTO DE ARCHIVO-Los palestinos lamentan la muerte del conocido activista palestino Owdeh Hathaleen, cerca de la ciudad de Hebrón

La fiscalía israelí imputó este jueves a un colono judío por el asesinato de un líder comunitario palestino el ‌año pasado en la Cisjordania ‌ocupada, en la primera imputación contra un colono por la muerte de un palestino en casi tres años.

En un auto de acusación presentado por la Fiscalía General, Yinon Levi, está señalado de homicidio imprudente por la muerte de Owdeh Hathaleen, un destacado activista que participó en el documental "No Other Land", ganador de un Óscar en 2025.

Los ​cargos contra Levi incluyen ⁠también allanamiento de morada con arma y daños maliciosos a ‌la propiedad durante un incidente ocurrido en julio de ⁠2025, en el que unos colonos manejaron ⁠una gran excavadora en la aldea palestina de Umm al-Khair, lo que desencadenó un enfrentamiento con los residentes.

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Hathaleen grabó el momento en que ⁠recibió el disparo durante el enfrentamiento. Las imágenes difundidas por ​la organización israelí de derechos humanos B'Tselem muestran ‌a Levi desenfundando un arma y ‌disparando en dirección a Hathaleen. A continuación, se oye a ⁠Hathaleen gemir mientras cae al suelo.

Levi, a quien el Reino Unido y la Unión Europea han impuesto sanciones por actos de violencia contra los palestinos, había negado antes haber disparado el tiro que mató ​a Hathaleen. ‌Reuters no ha podido contactar con su abogado para recabar sus comentarios.

"La decisión de imputar a Yinon Levi es la excepción que confirma la regla. La impunidad que Israel concede a los soldados y colonos que causan daño a ⁠los palestinos no es un fallo del sistema, sino un componente central de una política diseñada para permitir que la violencia continúe y se intensifique", dijo B'Tselem.

El ejército israelí dijo que investiga los casos de conducta indebida de sus soldados y que, junto con la policía israelí, toma medidas para reprimir la violencia de los colonos.

Cientos de miles de israelíes ‌se han asentado entre millones de palestinos en los territorios que Israel conquistó en la guerra de 1967 y que los palestinos reclaman como núcleo de un futuro Estado independiente.

Los organismos de la ONU, los palestinos y la mayoría de los países consideran que los asentamientos son ilegales ‌según las convenciones internacionales y constituyen un obstáculo importante para la paz. Israel niega que los asentamientos sean ilegales, alegando que la presencia judía en ‌Cisjordania se remonta ⁠a miles de años.

Según cifras de Naciones Unidas, en lo que va de año han muerto 18 palestinos ​en incidentes relacionados con ataques de colonos, frente a los 17 de todo el año 2025.

Con información de Reuters