Gastón Edul anticipó el plan de la Selección Argentina: “Scaloni ya lo avisó”

Scaloni rotará la formación para la última fecha.

Este martes, la Selección Argentina concretó su pase a los dieciseisavos de final con la victoria sobre Austria por 2-0, nuevamente con Lionel Messi como principal protagonista con sus dos goles. Con dicho triunfo, el conjunto nacional se aseguraba el pase a la fase eliminatoria, pero todavía le restaba conocer si iba a finalizar como primero del Grupo J, para lo cual debió esperar al cruce entre Jordania y Argelia.

Una victoria de los jordanos hubiese dejado un mano a mano para definir al líder en la última fecha, pero los argelinos dieron vuelta a un marcador adverso para imponerse por 2-1 y definir el segundo lugar con Austria. De ahí que en la “Albiceleste” se haya celebrado el triunfo de Argelia, no solo por finalizar primera independientemente de lo que suceda contra Jordania, sino porque también permite darse ciertos permisos en el once inicial.

Justamente sobre esto se refirió Gastón Edul, quien hizo una actualización de la situación de los campeones del mundo después del triunfo contra los europeos. “La Selección Argentina ya está en Kansas, se queda hasta el próximo viernes, que vuelve a viajar a Dallas para el sábado a la noche jugar contra Jordania”, comenzó el periodista de TyC Sports, que filtró información con respecto a los planes de Lionel Scaloni para la tercera fecha.

“Scaloni ya lo avisó, pero en ese partido va a haber varios cambios de rotación para que descansen. Seguramente sumen minutos los que hoy sumaron pocos, como Paredes o Tagliafico”, agregó Edul en un video que grabó desde Dallas. Un asunto importante es que Cristian Romero quedó completamente descartado para el cruce con los jordanos después de las molestias que sintió en la rodilla y que forzaron el ingreso de Nicolás Otamendi.

“Cuti Romero no va a jugar, porque va a apuntar recién al partido de dieciseisavos de final, que Argentina ya está clasificada, y yo creo que Julián Álvarez, Nico González seguramente tengan la chance de sumar más minutos”, cerró el periodista. No obstante, en la descripción de su posteo, Edul también destacó que jugadores como Exequiel Palacios, Valentín Barco y Giovani Lo Celso podrían tener su oportunidad de mostrarse.

Messi suma cinco goles en la Copa.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026