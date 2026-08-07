El escalofriante caso real que escala en Netflix: tiene solo 3 capítulos y se termina en una noche

La docuserie Los asesinatos de Idaho se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix pocos días después de su estreno. Con apenas tres episodios, reconstruye uno de los crímenes que más conmocionó a Estados Unidos en los últimos años: el asesinato de cuatro estudiantes universitarios en noviembre de 2022 en la ciudad de Moscow, estado de Idaho.

La producción combina imágenes de archivo, registros policiales, entrevistas con familiares, periodistas y personas cercanas a las víctimas para reconstruir el caso que generó una enorme repercusión mediática y mantuvo en vilo a la opinión pública durante meses, hasta la detención y posterior condena del responsable.

Gracias a su formato breve y al ritmo del relato, la serie puede verse completa en una sola noche y volvió a poner en el centro de la conversación un expediente que marcó un antes y un después en la investigación criminal por el uso de pruebas de ADN y evidencia digital.

¿De qué trata "Los asesinatos de Idaho"?

La docuserie se centra en los homicidios de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin, cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron asesinados durante la madrugada del 13 de noviembre de 2022 en la vivienda que compartían en Moscow.

Durante semanas, el caso estuvo rodeado de incertidumbre. La ausencia de un sospechoso claro y la falta de un móvil evidente alimentaron múltiples teorías mientras la investigación avanzaba con el análisis de cámaras de seguridad, registros telefónicos y muestras de ADN.

Finalmente, los investigadores identificaron como principal sospechoso a Bryan Kohberger, un estudiante de doctorado en Criminología de la Universidad Estatal de Washington. La causa avanzó hasta que, en 2025, aceptó un acuerdo judicial mediante el cual se declaró culpable de los cuatro asesinatos para evitar un juicio con posibilidad de recibir la pena de muerte. Como parte del acuerdo, fue condenado a cuatro cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, además de otras penas vinculadas con el ingreso ilegal a la vivienda.

La serie repasa tanto la cronología de los hechos como el impacto que el crimen tuvo en la comunidad universitaria y en las familias de las víctimas. También muestra cómo el caso se convirtió en un fenómeno de alcance internacional debido a la enorme cobertura mediática y al seguimiento permanente en redes sociales.

Ficha técnica de "Los asesinatos de Idaho"