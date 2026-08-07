La edad y altura de Andy Kusnetzoff: las curiosidades del famoso conductor

El conductor inició su carrera como notero de CQC y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más importantes de los medios argentinos.

El regreso de Andy Kusnetzoff a la televisión con una nueva temporada de PH: Podemos Hablar volvió a despertar el interés por su trayectoria y su vida personal. Entre las consultas más frecuentes aparecen su edad, su altura y algunos datos poco conocidos sobre uno de los periodistas más reconocidos de la Argentina.

Cuántos años tiene y cuánto mide Andy Kusnetzoff

Con una extensa carrera en radio y televisión, Andy Kusnetzoff nació el 17 de noviembre de 1970 en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente tiene 55 años y continúa siendo una de las figuras más importantes de los medios argentinos, tanto por su trabajo como conductor como por su experiencia en el periodismo de entretenimiento y actualidad.

En cuanto a su estatura, el conductor mide 1,75 metros, un dato que suele generar curiosidad entre sus seguidores y que volvió a ser buscado en internet tras el anuncio de una nueva temporada de PH: Podemos Hablar. A lo largo de más de tres décadas de carrera, logró consolidarse como uno de los entrevistadores más reconocidos del país, con un estilo propio basado en las conversaciones distendidas y las historias personales de sus invitados.

Cómo comenzó la carrera de Andy Kusnetzoff

La popularidad de Andy Kusnetzoff comenzó a principios de la década de 1990 cuando se incorporó como notero de Caiga Quien Caiga, más conocido como CQC. Con apenas 22 años, se destacó por un estilo irreverente y una forma diferente de realizar entrevistas, lo que rápidamente lo convirtió en una de las caras más reconocidas del ciclo.

Ese impulso marcó el inicio de una carrera que luego continuó con distintos programas de televisión. En el 2000 condujo Maldito Lunes por Telefe y, un año más tarde, estuvo al frente de El Bar.

Posteriormente llegaron otros proyectos como Escalera a la fama (2003) y Argentinos, somos como somos, emitido por Canal 13 desde 2004. Más adelante, el ciclo pasó a llamarse Argentinos por su nombre y permaneció al aire durante tres temporadas consecutivas.

En paralelo, desarrolló una sólida trayectoria en radio con Perros de la Calle, programa que conduce desde hace casi dos décadas y que continúa vigente, adaptado también al formato de streaming.

Los premios y reconocimientos de Andy Kusnetzoff

El trabajo de Andy Kusnetzoff fue reconocido en distintas oportunidades por la industria de los medios. En 1998 obtuvo el premio Martín Fierro en la categoría Periodismo, mientras que en 2005 recibió el Premio Clarín gracias al éxito alcanzado por Perros de la Calle, uno de los ciclos radiales más escuchados del país.

Estos reconocimientos consolidaron una carrera caracterizada por la versatilidad, ya que logró destacarse tanto en televisión abierta como en radio y, más recientemente, en plataformas digitales.

Andy Kusnetzoff nació el 17 de noviembre de 1970, tiene 55 años y mide 1,75 metros.

El éxito de PH: Podemos Hablar

Desde 2017, Andy Kusnetzoff conduce PH: Podemos Hablar, un formato de entrevistas emitido por Telefe que reúne cada sábado a distintas figuras del espectáculo, el deporte, la política y el periodismo.

Aunque muchos identifican el programa por las conversaciones que se desarrollan durante la cena, el conductor explicó que el verdadero corazón del formato está en otro momento: "Yo creo que PH ya demostró que el 80 por ciento del programa sucede entre el inicio y el punto de encuentro y no en la mesa. Lo de la mesa surgió de casualidad", afirmó.

Además, reveló que la inspiración del ciclo no fue el histórico programa de Mirtha Legrand, sino otro proyecto de su propia trayectoria. "Mi inspiración no fue Mirtha sino Sábado Bus", señaló.

Con una carrera que abarca más de 30 años, Andy Kusnetzoff continúa siendo una de las figuras más influyentes de la televisión y la radio argentina. Su regreso con una nueva temporada de PH: Podemos Hablar reafirma la vigencia de un estilo periodístico que logró mantenerse atractivo para distintas generaciones de espectadores.