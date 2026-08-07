Dónde queda la casa de Sandro en Banfield: mapa y ubicación de la mítica mansión

Hay lugares que forman parte de la historia de un artista tanto como sus canciones. Para Sandro, ese lugar fue su casa de Banfield, una imponente casona que durante décadas estuvo protegida detrás de un enorme paredón y que fue escenario de uno de los rituales más particulares de la cultura popular argentina: cada 19 de agosto, sus fanáticas se reunían allí para celebrar el cumpleaños del cantante.

La propiedad, conocida por el propio Roberto Sánchez como Banfield Village, está ubicada en la calle Beruti 251, en Banfield, partido de Lomas de Zamora. Se encuentra a pocas cuadras de la estación ferroviaria y es reconocida públicamente como la casa donde el cantante vivió durante unos 40 años, desde mediados de la década de 1970 hasta su muerte, en enero de 2010.

Dónde queda la casa de Sandro en Banfield

La mítica mansión está ubicada en Beruti 251, Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, al sur del Gran Buenos Aires. La propiedad está a aproximadamente dos cuadras de la estación de tren de Banfield, en una zona residencial tradicional de la localidad.

La dirección se volvió inseparable de la historia de Sandro. Durante años, la calle se transformaba cada 19 de agosto, fecha de nacimiento del cantante, cuando miles de admiradoras se acercaban para intentar verlo salir de la vivienda y saludar a la multitud.

El lugar también fue conocido como Banfield Village, un nombre que el propio artista utilizaba para referirse a su particular refugio. La casa quedó rodeada por un enorme muro que durante décadas contribuyó a alimentar el misterio sobre lo que ocurría puertas adentro.

Cómo es la mítica mansión de Sandro

La propiedad tiene una superficie aproximada de 1.700 metros cuadrados y combina una arquitectura de inspiración europea con una decoración marcadamente ecléctica. El parque, los árboles, las estatuas y la piscina forman parte de una construcción que se convirtió en una extensión de la personalidad artística de Sandro.

La mansión se distribuye en dos plantas y cuenta con distintos ambientes que reflejan los gustos del cantante. Entre ellos aparecen un living-comedor, biblioteca, escritorio, dormitorios, gimnasio, estudio de grabación y el famoso piano bar, uno de los espacios más recordados de la propiedad.

La casa de Sandro.

El interior también se caracterizaba por una combinación de tonos claros, dorados y rojos, grandes candelabros, cortinas voluminosas y elementos decorativos inspirados en estilos europeos como el Luis XV y el barroco. La estética maximalista contrastaba con el perfil reservado que Sandro mantenía sobre su vida privada.

La casa también tenía espacios destinados al entretenimiento y a la actividad artística. Allí Sandro recibía amigos, trabajaba y desarrollaba parte de su universo creativo. La propiedad llegó a funcionar, de alguna manera, como un refugio privado en pleno corazón de Banfield.

Por qué la casa de Sandro se convirtió en un lugar de culto

La relación entre Sandro y Banfield fue mucho más profunda que la de una estrella con su lugar de residencia. El cantante construyó una identidad vinculada al barrio y convirtió su casa en el punto de encuentro de una comunidad de fanáticas que lo acompañó durante décadas.

Cada cumpleaños era una escena extraordinaria. Las admiradoras llegaban desde distintos puntos del país y esperaban durante horas frente al paredón para conseguir un saludo del Gitano. Incluso después de su muerte, el lugar continuó funcionando como un punto de referencia emocional para sus seguidores. Durante sus últimos años, el ritual del 19 de agosto congregaba a una multitud en las inmediaciones de la vivienda.

La casa de Sandro.

La propiedad también abrió sus puertas en ocasiones especiales. En 2017, por ejemplo, Olga Garaventa, viuda de Sandro, permitió mostrar por primera vez algunos de los ambientes interiores de la mansión, lo que reveló detalles que durante años habían permanecido ocultos detrás del muro.

Años más tarde, incluso se organizó un recorrido virtual para que los fanáticos pudieran conocer la vivienda sin ingresar físicamente a ella. La iniciativa volvió a poner en evidencia el peso simbólico que la casona conserva dentro del universo de Sandro.

Sandro murió el 4 de enero de 2010, pero su vínculo con Banfield quedó incorporado a la memoria colectiva. La casa de Beruti no es solamente una propiedad asociada a una celebridad: es uno de los escenarios donde se construyó el mito del Gitano.