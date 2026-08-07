Cuándo terminan las clases 2026 en Mendoza: así es el calendario escolar

El ciclo lectivo 2026 ya transita su segunda mitad y las familias mendocinas empiezan a mirar el calendario hacia fin de año. La fecha oficial de finalización del ciclo escolar en Mendoza es el martes 22 de diciembre de 2026, según el cronograma difundido por la Dirección General de Escuelas (DGE) y el calendario nacional.

Sin embargo, hay una diferencia importante: los estudiantes que no adeuden espacios curriculares terminarán el cursado el viernes 27 de noviembre. Para quienes tengan aprendizajes pendientes, en cambio, habrá un período de recuperación e intensificación que se extenderá desde el 30 de noviembre hasta el 18 de diciembre. El 22 de diciembre marcará finalmente el cierre de la actividad de todos los estudiantes y docentes.

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De acuerdo con el calendario oficial, el ciclo lectivo 2026 en Mendoza finalizará el martes 22 de diciembre. La fecha contempla a todos los estudiantes, incluidos aquellos que deban atravesar instancias de recuperación de saberes.

Pero para las familias que quieran saber cuándo dejan de ir a clases regularmente, el calendario presenta una particularidad. Inicial, Primaria y Secundaria finalizarán el cursado ordinario el viernes 27 de noviembre para los alumnos que no adeuden espacios curriculares.

A partir del lunes 30 de noviembre y hasta el viernes 18 de diciembre, se desarrollará el período de recuperación e intensificación de saberes destinado a los estudiantes que necesiten completar aprendizajes o regularizar espacios curriculares.

De esta manera, la fecha del 22 de diciembre funciona como cierre general del ciclo para todos los estudiantes, mientras que el 27 de noviembre representa el último día de cursado para quienes hayan aprobado sus espacios curriculares.

El calendario escolar 2026 de Mendoza: las fechas clave

El cronograma mendocino contempla distintas etapas a lo largo del año. Las clases comenzaron el 25 de febrero de 2026 para Inicial, Primaria, Especial, Jóvenes y Adultos y primer año de Secundaria. Los estudiantes de segundo a sexto año de Secundaria comenzaron el 2 de marzo.

El receso de invierno se desarrolló entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio. Las escuelas retomaron las actividades el lunes 20 de julio para comenzar la segunda etapa del ciclo lectivo.

Las fechas centrales del tramo final son las siguientes:

27 de noviembre: finaliza el cursado para los estudiantes que no adeudan espacios curriculares.

finaliza el cursado para los estudiantes que no adeudan espacios curriculares. 30 de noviembre al 18 de diciembre: período de recuperación e intensificación de saberes.

período de recuperación e intensificación de saberes. 22 de diciembre: finaliza la actividad de todos los estudiantes y docentes.

finaliza la actividad de todos los estudiantes y docentes. 23 de diciembre: concluyen sus actividades los equipos directivos.

Clases en Mendoza 2026.

La provincia estableció el cronograma mediante la normativa de la Dirección General de Escuelas. La Resolución 6432-DGE fijó las fechas básicas del calendario y contempló los distintos niveles y modalidades de enseñanza, tanto de gestión estatal como privada.

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Para los estudiantes que hayan completado sus espacios curriculares, el descanso comienza en la práctica después del 27 de noviembre, aunque el calendario contempla instancias posteriores para quienes necesiten recuperar aprendizajes.

Quienes deban atravesar el período de intensificación tendrán actividades hasta el 18 de diciembre. Finalmente, el 22 de diciembre quedará establecido como el cierre de la actividad de todos los estudiantes y docentes.

Esto significa que no existe una única fecha que funcione de la misma manera para todas las familias. La respuesta a cuándo terminan las clases depende, en buena medida, de la situación académica de cada estudiante.