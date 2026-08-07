Thiago Almada: edad, altura, historia y de qué juega el futbolista

Thiago Almada se transformó en los últimos años en una de las figuras de la nueva generación de la Selección Argentina, alternando titularidad con suplencia, pero teniendo mucha presencia en las Eliminatorias y en los primeros partidos del Mundial 2026. Con talento, sacrificio y una historia de superación, el futbolista logró abrirse camino desde las inferiores de Vélez Sarsfield hasta consolidarse en el fútbol europeo y convertirse en una alternativa importante para Lionel Scaloni.

Campeón del Mundo en Qatar 2022, Almada combina gambeta, creatividad y personalidad dentro del campo de juego. Sin embargo, detrás de su éxito hay una historia marcada por el esfuerzo familiar, el trabajo desde muy pequeño y el sueño de dejar atrás las dificultades económicas que atravesó durante su infancia en Fuerte Apache para transformarse en un jugador importante.

Edad, altura y de qué juega Thiago Almada

Thiago Ezequiel Almada nació el 26 de abril de 2001 en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, por lo que actualmente tiene 25 años. Mide 1,71 metros y se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede jugar como extremo por ambas bandas gracias a su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar situaciones de gol. Su baja estatura, lejos de ser una desventaja, le permite tener un centro de gravedad que favorece los cambios de dirección y el desequilibrio en espacios reducidos.

Thiago Almada con la Selección Argentina.

Su historia de vida comenzó en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, donde el fútbol fue mucho más que un juego. En ese entorno aprendió a convivir con las dificultades y encontró en la pelota una oportunidad para cambiar su destino. Desde muy chico ayudó a su familia: acompañaba a su padre en distintos trabajos y llegó a desempeñarse como botellero, recolectando envases para colaborar con la economía del hogar. Esa experiencia marcó su personalidad y fortaleció el carácter que luego mostraría dentro de una cancha.

El crecimiento en el fútbol de Thiago Almada

El talento apareció desde temprana edad y rápidamente llamó la atención de Vélez Sarsfield, club en el que realizó toda su formación. Debutó en Primera División con apenas 17 años y enseguida se convirtió en una de las mayores promesas del fútbol argentino. Sus actuaciones despertaron el interés internacional y en 2022 fue transferido al Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), en una de las ventas más importantes de la historia del club de Liniers. Más tarde continuó su carrera en Botafogo, pasó por Olympique de Lyon y dio el salto al Atlético de Madrid, consolidando su crecimiento en la élite europea. En tanto, a mediados de 2026 se conoció su traspaso a River Plate a cambio de una cifra multimillonaria.

En la Selección Argentina también escribió capítulos importantes. Formó parte del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 y, con el paso de los años, dejó de ser una joven promesa para convertirse en un futbolista de confianza para Lionel Scaloni. Su inteligencia táctica, capacidad para asociarse y versatilidad ofensiva hicieron que ganara protagonismo dentro del equipo nacional.