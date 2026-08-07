La laguna infinita bonaerense: pocos la conocen y es ideal para una escapada de fin de semana largo

Su gran extensión de agua y el efecto visual que hace perder de vista la orilla opuesta le valieron el apodo de "laguna infinita"

A poco más de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, la Laguna de Gómez, en el partido de Junín, se consolidó como uno de los destinos más elegidos para una escapada de fin de semana.

Su gran extensión de agua y el efecto visual que hace perder de vista la orilla opuesta le valieron el apodo de "laguna infinita", un atractivo que convoca tanto a quienes buscan descansar como a los amantes de las actividades al aire libre.

Ubicada dentro del Parque Natural Laguna de Gómez, combina espacios verdes, playas, servicios turísticos y propuestas recreativas durante todo el año. El predio cuenta con sectores para picnic, campings, cabañas, restaurantes y una infraestructura que permite disfrutar del lugar en familia o con amigos.

Además de su valor paisajístico, este rincón bonaerense es uno de los principales emblemas turísticos de Junín y recibe visitantes de distintos puntos de la provincia y del país, especialmente durante los fines de semana largos y la temporada estival.

¿Cómo es y qué hacer en la laguna infinita de la provincia de Buenos Aires?

La Laguna de Gómez ofrece múltiples actividades. Es un destino tradicional para la pesca deportiva, especialmente de pejerrey, aunque también permite practicar kayak, kitesurf, windsurf, navegación a vela y paseos en embarcaciones. Quienes prefieren un plan más tranquilo pueden recorrer la costa, disfrutar de las playas habilitadas, realizar caminatas o simplemente descansar frente al espejo de agua.

El Parque Natural dispone de campings, complejos de cabañas, hoteles, restaurantes, parrillas y espacios recreativos. También cuenta con senderos y amplios sectores arbolados para realizar actividades al aire libre durante todo el año.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en auto demanda alrededor de tres horas. El camino más directo consiste en tomar la Ruta Nacional 7 hasta Junín y, desde allí, seguir las indicaciones hacia el Parque Natural Laguna de Gómez. La distancia es de aproximadamente 260 kilómetros.

Quienes viajen en transporte público pueden llegar primero a Junín en ómnibus o tren y, una vez allí, utilizar la línea urbana que conecta el centro con el predio. El servicio tiene paradas en distintos puntos de la localidad y finaliza dentro del polo turístico.