Otro guiño a la rosada: con los votos de Losada y Galaretto, Pullaro respaldó el proyecto de Ley de Propiedad Privada en el Senado

En la madrugada de este jueves, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei que llegó al final de la sesión sin los dos pilares a los que apostaba aprobar el oficialismo: la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. Los tres representantes de Santa Fe en la Cámara alta tuvieron posiciones diferentes frente a la iniciativa.

En una jornada marcada por la brutal represión que se vivió en las calles, la votación terminó con 37 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones, y el proyecto ahora deberá pasar por la Cámara de Diputados.

La provincia gobernada por Maximiliano Pullaro no dio una posición unánime: Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos integrantes de la Unión Cívica Radical que se mantienen dialoguistas con el mandatario santafesino, votaron a favor del proyecto. En cambio, Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, votó en contra.

La votación volvió a reflejar el delicado equilibrio que mantiene Pullaro con la administración de Javier Milei. Mientras el gobernador suele expresar diferencias con el rumbo económico por su impacto en Santa Fe, los dos senadores alineados con el oficialismo provincial respaldaron una nueva iniciativa del Gobierno nacional, en otro gesto de acompañamiento legislativo a la Casa Rosada.

Cambios en el proyecto, capítulos caídos y quejas contra Sturzenegger

Apenas unos minutos antes de la votación, el nuevo capitulo III, que realizaba modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, padeció el mismo final que la sección del proyecto que facilitaba la extranjerización de la tierra, si entraba al recinto. Pasadas las 21, en el oficialismo se persignaban para sostener esa parte del texto, pero con el correr de los últimos discursos quedó claro que LLA perdió el apoyo de algunos de sus aliados, muy molestos con las críticas del senador libertario Joaquín Benegas Lynch.

La negativa no solo era parte del peronismo, sino que en los bloques aliados también permeó el rechazo al capitulo III. "Está viciado de inconstitucionalidad, que va a ser materia de discusión judicial y la seguridad jurídica, que este proyecto viene a buscar, se debilita", sentenció el senador radical Maximiliano Abad.

Tras semanas de mutis, la chubutense Edith Terenzi anunció el rechazo al capitulo III y, se abstuvo en el II, que facilita los desalojos.

La posición de Pullaro

El silencio del gobernador Maximiliano Pullaro frente al proyecto del gobierno de Javier Milei para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros se convirtió en un nuevo frente de disputa política en Santa Fe. Este domingo, minutos antes de que Newell’s saliera a jugar con Boca Juniors por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, una bandera fue quitada de la platea "Maxi" Rodríguez del estadio Marcelo Bielsa. La medida de retirar ese mensaje, por medio de la Policía, fue justificada en que no tenía "nada que ver" con el espectáculo deportivo, según sostuvo la administración santafesina.

La insignia tenía la premisa “Las tierras no se venden, las tierras se defienden”, una alusión directa al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el gobierno de Milei intentará aprobar en el Senado este jueves. La bandera había sido colocada en un lugar muy visible, frente a las cámaras que televisaban el partido. Personal de la Sección Explosivos de la Policía provincial detectó el mensaje pasadas las 14.15, durante la inspección preventiva previa al ingreso del público rosarino.

Se dio aviso a las autoridades superiores y se ordenó retirarla. Horas después, cerca de las 18.30, por una directiva emanada directamente del Ministerio de Seguridad provincial, los efectivos procedieron al secuestro formal de la tela, que terminó en la Comisaría 2ª.

El secretario de Gestión Institucional del ministerio, Federico Angelini, explicó que en todo operativo existe un “minuto cero” en el que se revisan los elementos del estadio, y que allí se encontró una bandera “cuyo mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo”. La Dirección Provincial de Espectáculos y el club señalaron que correspondía sacarla. Angelini sostuvo que se desconoce cómo llegó la bandera a la tribuna.