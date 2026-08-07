Dónde queda el outlet del Conurbano con ropa de marca barata: los descuentos y ofertas

En medio de la búsqueda permanente de precios bajos, un nuevo polo de compras empezó a llamar la atención en el oeste del conurbano bonaerense. Se trata de Ropa Lenic, la nueva apuesta de la cadena Red Lenic, que abrió una megatienda de indumentaria en Gregorio de Laferrere con prendas para hombres, mujeres y niños.

El local tiene más de 1.000 metros cuadrados y funciona bajo un formato mayorista, aunque vende a consumidores particulares sin exigir una compra mínima. Para los revendedores, además, ofrece un descuento adicional del 10% si abonan mediante débito o transferencia. La apertura generó largas filas de clientes y amplió el negocio de una cadena que ya cuenta con una importante presencia en el Conurbano.

Dónde queda Ropa Lenic, el nuevo outlet del Conurbano

La primera megatienda de Ropa Lenic está ubicada en avenida Juan Manuel de Rosas 11855, Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, junto al tradicional predio de Red Lenic.

El espacio supera los 1.000 metros cuadrados y fue diseñado para concentrar indumentaria de distintos segmentos en un único salón. La propuesta combina prendas nacionales, productos importados y calzado deportivo, con una oferta destinada a toda la familia.

Una de las claves del negocio es que, pese a presentarse como una propuesta mayorista, cualquier persona puede comprar, sin necesidad de llevar varias unidades ni alcanzar un monto mínimo. Esto diferencia al local de otros mayoristas textiles en los que el acceso a los precios de volumen está condicionado a determinadas cantidades.

Para quienes compran con intención de revender, la firma ofrece además un 10% de descuento adicional, bajo las modalidades de pago habilitadas por el comercio.

Qué ropa venden y cuáles son los precios

La propuesta de Ropa Lenic incluye indumentaria femenina, masculina e infantil, además de zapatillas y prendas de distintas temporadas.

Entre las ofertas que más se destacan aparecen:

Jeans de mujer: desde $7.500 en las mesas de promoción.

desde $7.500 en las mesas de promoción. Jeans de hombre y mujer: alrededor de $16.500 en las líneas habituales, con opciones de marcas como Las Locas.

alrededor de $16.500 en las líneas habituales, con opciones de marcas como Las Locas. Remeras básicas: desde $3.000.

desde $3.000. Musculosas deportivas: alrededor de $3.500.

alrededor de $3.500. Camisas de hombre: $6.600.

$6.600. Pantalones de raso: $9.800.

$9.800. Pulóveres, poleras y remeras de manga larga: $9.000 en mesas de oferta.

$9.000 en mesas de oferta. Camperas: desde $20.000.

desde $20.000. Tapados de mujer: entre $16.000 y $23.000.

entre $16.000 y $23.000. Camperones con corderito y modelos símil cuero: alrededor de $25.000.

alrededor de $25.000. Blazers: $25.000.

$25.000. Zapatillas: desde $10.000.

Los valores fueron relevados durante la apertura de la tienda y pueden modificarse de acuerdo con el stock, la temporada y las promociones vigentes. Entre las opciones también aparecen productos de la marca Stone y prendas infantiles con licencia oficial de Disney.

Ropa Lenic.

La amplitud de talles es otro de los puntos que busca diferenciar al local: buena parte de las colecciones cuenta con opciones que llegan hasta XL y XXL, aunque la disponibilidad puede variar según cada prenda.

Ropa Lenic: cómo comprar y quiénes pueden acceder

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que no está reservada para comerciantes. Los consumidores particulares pueden ingresar al local y comprar prendas individualmente, sin cumplir con un mínimo de unidades.

El esquema apunta así a dos públicos diferentes: por un lado, quienes buscan renovar el guardarropa gastando menos y, por otro, los comerciantes y emprendedores que necesitan abastecer sus propios negocios.

Para los revendedores, el beneficio adicional es un 10% de descuento, siempre que utilicen las modalidades de pago establecidas por la empresa, como débito o transferencia. Según las referencias publicadas sobre la apertura, el comercio no trabaja con tarjetas de crédito.

Detrás de esta expansión está Leonel Nicolás Albano, fundador de Red Lenic. La compañía comenzó con una propuesta vinculada a los electrodomésticos y artículos para el hogar y amplió su presencia mediante grandes locales en distintos puntos del Conurbano. El salto al rubro textil representa una nueva etapa de crecimiento para la empresa.

La apuesta no terminaría en Laferrere: el proyecto contempla la apertura de una segunda megatienda de indumentaria en Burzaco, lo que marcaría una nueva expansión de la cadena hacia el sur del Gran Buenos Aires.