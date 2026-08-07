Descuento de $6.000 en carnicerías por semana con Cuenta DNI: cómo obtenerlo en agosto 2026

El Banco Provincia renovó para agosto de 2026 el esquema de promociones de Cuenta DNI, su billetera digital, con beneficios destinados a reducir el costo de las compras cotidianas. Entre las opciones disponibles aparece de nuevo una de las promociones más buscadas por los usuarios: el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

El beneficio permite obtener 35% de descuento los sábados, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana. Para alcanzar el máximo de devolución es necesario realizar consumos por aproximadamente $17.150. La promoción se suma al resto de las alternativas que ofrece la billetera durante agosto.

Cómo obtener el descuento de $6.000 en carnicerías con Cuenta DNI

Durante agosto, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder al beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas los sábados. La promoción contempla un 35% de descuento, con un reintegro máximo de $6.000 por persona.

Para llegar al tope, el consumidor debe gastar aproximadamente $17.150. A partir de ese monto, el 35% supera los $6.000, por lo que la devolución queda limitada al máximo establecido por la promoción.

El pago debe realizarse mediante los mecanismos habilitados por Cuenta DNI y en un comercio adherido. Por eso, antes de hacer una compra importante, conviene consultar el listado de establecimientos participantes del Banco Provincia.

El banco dispone de un buscador oficial para consultar los comercios adheridos y verificar dónde puede utilizarse cada promoción.

El beneficio de $6.000 que funciona de lunes a viernes

Hay una diferencia importante que puede generar confusión entre las distintas promociones de Cuenta DNI. El descuento del 20% de lunes a viernes no corresponde exclusivamente a carnicerías, sino al beneficio general de comercios de cercanía.

Dentro de esta categoría pueden encontrarse distintos comercios barriales, de acuerdo con los establecimientos adheridos. El esquema informado por Banco Provincia contempla un 20% de ahorro con un tope de $6.000 por semana y por persona.

Esto significa que el usuario puede aprovechar el beneficio en diferentes comercios incluidos en la promoción, pero el límite de devolución se computa sobre el conjunto de consumos alcanzados por ese beneficio. Por lo tanto, si utiliza parte del reintegro en otro comercio de cercanía, tendrá menos margen disponible para obtener una devolución posterior.

Cuenta DNI en carnicerías.

La diferencia entre ambos programas es central: carnicerías, granjas y pescaderías tienen su promoción específica de los sábados, mientras que el beneficio general de comercios de cercanía funciona durante los días habilitados y tiene sus propias condiciones.

Otros descuentos de Cuenta DNI durante agosto

Además del ahorro en alimentos, Cuenta DNI mantiene durante agosto distintas promociones en supermercados y cadenas comerciales. Los beneficios varían según el día de la semana, el comercio y la modalidad de pago.

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y compras mínimas de $30.000. Participan 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco.

15% los martes y miércoles, con tope de y compras mínimas de $30.000. Participan 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco. Nini Mayorista: 15% los martes, con tope de $20.000 diarios por persona.

15% los martes, con tope de por persona. Carrefour: 10% los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución inmediata en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.

10% los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución inmediata en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La Anónima: 10% los miércoles, con tope semanal de $5.000 y compra mínima de $25.000.

10% los miércoles, con tope semanal de y compra mínima de $25.000. Josimar: 10% los miércoles, con tope de $6.000 semanales .

10% los miércoles, con tope de . Toledo: 15% los martes, sin tope de reintegro, con devolución mediante reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

15% los martes, sin tope de reintegro, con devolución mediante reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. Chango Más: 20% los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Para evitar perder el reintegro, es importante verificar que el comercio esté adherido y utilizar la modalidad de pago indicada por Banco Provincia para cada promoción. También hay que controlar el tope correspondiente, ya que gastar por encima del monto necesario para alcanzar la devolución máxima no genera un reintegro adicional.

En el caso del beneficio de carnicerías, el máximo de devolución es de $6.000 por persona, por lo que una compra de aproximadamente $17.150 permite alcanzar el límite del 35%.