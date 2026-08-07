Este fin de semana llega el Campeonato Argentino del Alfajor con degustaciones y entrada gratuita

Este 8 y 9 de agosto se celebra el Campeonato Argentino del Alfajor en el Estadio de Ferro. Con entrada libre y gratuita, más de 80 productores artesanales de diferentes puntos del país se reunirán en un mismo lugar, de 12 a 20 horas, para celebrar al alfajor en todas sus versiones y sabores. El encuentro reunirá a representantes de provincias como Misiones, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz, entre otras, que competirán por el título de Campeón Argentino del Alfajor y acercarán al público recetas tradicionales, innovadoras y elaboradas con ingredientes regionales.

Según adelantaron desde la organización, la edición 2026 tendrá como gran protagonista la diversidad de propuestas. Además de los clásicos alfajores rellenos de dulce de leche y cubiertos con chocolate, el campeonato abrirá el juego a sabores que desafían cualquier expectativa. Alfajor de asado, de queso sardo, de provoleta, picante, de Roquefort y pera, de batata y queso, de zapallo y de yerba mate son apenas algunos de los ejemplos que se podrán degustar durante el fin de semana.

Este 8 y 9 de agosto llega el Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Linda

Pero la experiencia no se limitará a probar alfajores. Quienes recorran el predio también podrán conocer de cerca el trabajo de productores de todo el país, descubrir nuevas combinaciones de sabores y participar de uno de los eventos gastronómicos más federales del calendario porteño. La propuesta busca poner en valor la creatividad de los emprendedores y demostrar que uno de los dulces más emblemáticos de la Argentina todavía tiene mucho por reinventar.

Cuándo y dónde será el Campeonato Argentino del Alfajor

El evento se realizará el sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 12 a 20 horas, en el Estadio de Ferro, ubicado en Av. Avellaneda 1240, Caballito. La entrada será libre y gratuita, por lo que cualquier persona podrá acercarse a disfrutar de la competencia y probar algunas de las propuestas más originales del país.

Al ser con entrada libre y gratuita, no es necesario reservar previamente un lugar. De esta manera, quienes no tengan aún planes para el fin de semana van a poder disfrutar de un evento con lo mejor de los sabores argentinos, en homenaje a un ícono de nuestra cultura gastronómica.