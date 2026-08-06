Final explicado de "72 horas", la película de Netflix

La película 72 horas, dirigida por Tim Story y disponible en Netflix, ubica a Kevin Hart en una comedia que explora el choque generacional. La historia sigue a Joe, un publicista de 40 años desesperado por demostrar a su empresa que aún entiende a las corrientes juveniles. Al ser agregado por accidente a un chat grupal de veinteañeros, decide sumarse a su desenfrenada despedida de soltero de tres días en Miami para rescatar una importante campaña. Lo que inicia como una maniobra laboral pronto se convierte en un caótico torbellino de excesos, malentendidos y aprendizaje personal.

El desenlace: un enfrentamiento con el paso del tiempo y la madurez

El tramo final acelera el disparate hacia una resolución con trasfondo emocional. Luego de ser expulsado del grupo tras descubrirse que grababa a los jóvenes en secreto para su trabajo, Joe logra redimirse al recuperar un valioso álbum de fotos personal que les había robado un grupo de ladronas. Sin embargo, el clímax estalla cuando la mafia secuestra a uno de los chicos creyendo que Joe es "Ricardo Montana", un peligroso capo que él fingió ser durante una noche de descontrol.

Al acudir al rescate, Joe abandona la mentira y le confiesa al jefe criminal que en realidad es solo un hombre aterrorizado por la edad. Su sinceridad conmueve al mafioso, quien lo incentiva a dejar de huir de sus responsabilidades. De regreso, cede el proyecto a un colega, renuncia a la empresa y corre a buscar a su pareja, Jennifer (Teyana Taylor), para proponerle un futuro juntos.

Joe comprende que su verdadero temor no era el compromiso afectivo, sino la vulnerabilidad de envejecer. Este final invita a reflexionar sobre cómo la obsesión por aferrarse a la juventud suele esconder el pánico al estancamiento, demostrando que madurar no implica perder la chispa, sino asumir la vida con responsabilidad y autenticidad.

Elenco de "72 horas". (Crédito de foto: Netflix)

La inyección cómica con el sello de Saturday Night Live

Gran parte de la efectividad cómica de la cinta se apoya en el talento de figuras vinculadas a Saturday Night Live. Sobresale Marcello Hernández, figura ascendente del histórico programa, cuya agilidad escénica y carisma dinamizan el contrapunto generacional con Hart, en conjunto con Kam Patterson. A ellos se suma Ben Marshall, integrante del trío humorístico Please Don't Destroy, aportando ese ritmo contemporáneo e irreverente que conecta la comedia tradicional con la nueva ola del humor.