Así están hoy los hijos de Lionel Scaloni en el Mundial 2026

Lionel Scaloni suele estar asociada estrictamente a las victorias y derrotas de la Selección Argentina, pero detrás del DT de la Albiceleste hay una familia que lo acompaña en cada logro. El entrenador está casado con la española Elisa Montero y juntos tiene dos hijos, Ian y Noah.

Mundial 2026: cómo están hoy los hijos de Scaloni

El primer hijo de Lionel Scaloni es Ian, quien nació en 2012 y hoy ya tiene 14 años. Su hermano, Noah llegó cuatro años después para agrandar la familia y hoy tiene 10 años. Lo cierto es que la familia Scaloni no suele mostrarse públicamente, ni el entrador ni su esposa postean fotos de ellos en redes sociales.

A pesar de que la partenidad coincidió con momentos claves de la carrera profesional del ex futbolista, primero como jugador y después como entrenador. Las exigencias en el campo deportivo no afectaron su vida familiar. Tanto Ian como Noah crecieron rodeados por el fútbol, pero lejos del foco mediático que rodea a su papá.

Entre las últimas fotos oficiales de los pequeños Scaloni se encuentra la tomada durante la final de la Copa América de 2024, donde la Selección Argentina logró una victoria accidentada contra Colombia.

Los hijos de Lionel Scaloni no suelen mostrarse públicamente, ni en redes sociales

¿Cómo se conocieron Lionel Scaloni y su esposa Elisa Montero?

Lionel Scaloni desarrolló una gran carrera fubolística en Europa y durante esa etapa conoció a Elisa, quien más tarde se tranformó en su compañera de vida. Todo ocurrió en 2008, cuando el exdefensor llegó al Mallorca desde la Lazio de Italia. Allí conoció a la española Elisa Montero, con quien inició una relación que con el paso de los años se consolidó hasta formar una familia.

“A los 29 años, quedé con una lesión después de la Copa del Mundo. Firmé un contrato con la Lazio. Venía de jugar diez años en España y, seis meses después, me llamaron para jugar en Mallorca… Ahí conocí a mi esposa”, reveló en una entrevista con Alejandro Fantino.

La pareja contruyó su vínculo sólido lejos de las cámaras de los medios y, si bien los hijos de Scaloni y su esposa no se muestran públicamente, siempre están en los momentos claves del DT de la Selección Argentina.