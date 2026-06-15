Cómo está conformada la familia de Lionel Scaloni: cuántos hijos tiene con su esposa

La relación entre Lionel Scaloni y Elisa Montero comenzó durante la etapa del entrenador como futbolista en España

La vida de Lionel Scaloni suele estar asociada a los éxitos de la Selección Argentina y a los títulos que marcaron una etapa histórica para el fútbol nacional. Sin embargo, detrás del entrenador campeón del mundo existe una faceta mucho más reservada vinculada a la familia de Lionel Scaloni, que se convirtió en uno de sus principales pilares.

La historia de amor entre Lionel Scaloni y Elisa Montero

Antes de convertirse en uno de los entrenadores más exitosos del fútbol argentino, Lionel Scaloni desarrolló una extensa carrera como futbolista en Europa. Fue durante esa etapa cuando conoció a quien más tarde se transformaría en su compañera de vida.

La historia comenzó en 2008, cuando el exdefensor llegó al Mallorca procedente de la Lazio de Italia. Allí conoció a la española Elisa Montero, con quien inició una relación que con el paso de los años se consolidó hasta formar una familia.

El propio Scaloni recordó ese momento en una entrevista con Alejandro Fantino. “A los 29 años, quedé con una lesión después de la Copa del Mundo. Firmé un contrato con la Lazio. Venía de jugar diez años en España y, seis meses después, me llamaron para jugar en Mallorca… Ahí conocí a mi esposa”, relató.

Desde entonces, la pareja construyó un vínculo sólido lejos de la exposición mediática, manteniendo un perfil bajo pese a la creciente popularidad del entrenador.

Cuántos hijos tiene Lionel Scaloni con su esposa

Aunque suele mantener su vida privada alejada de los medios, algunos aspectos de la familia de Lionel Scaloni son conocidos públicamente.

El entrenador de la Selección Argentina y Elisa Montero tienen dos hijos. El primero de ellos es Ian, nacido en 2012. Cuatro años más tarde, en 2016, la familia volvió a agrandarse con la llegada de Noah.

La paternidad coincidió con momentos clave de la carrera profesional de Scaloni, primero como futbolista y luego como entrenador. Sin embargo, el técnico siempre procuró mantener un equilibrio entre las exigencias del deporte de alto rendimiento y la vida familiar.

Tanto Ian como Noah crecieron en un entorno marcado por el fútbol, aunque alejados del protagonismo mediático que suele rodear a su padre desde que asumió al frente de la Albiceleste.

El entrenador campeón del mundo es padre de dos hijos, Ian y Noah

Dónde vive actualmente la familia de Lionel Scaloni

Cuando las concentraciones, los partidos internacionales o los compromisos con la Selección Argentina se lo permiten, Lionel Scaloni regresa a España para compartir tiempo con su familia.

La residencia habitual del entrenador se encuentra en Calviá, un municipio ubicado en Mallorca. Allí vive junto a Elisa Montero y sus hijos, en una zona que eligieron para desarrollar una vida tranquila lejos del foco mediático que acompaña al fútbol profesional.

La elección de Mallorca no es casual. Fue precisamente en esa isla donde nació la relación de la pareja y donde comenzaron a construir el proyecto familiar que mantienen hasta la actualidad.

El rol de la familia en la carrera de Lionel Scaloni

A lo largo de los últimos años, la figura de Scaloni se transformó en sinónimo de éxito para la Selección Argentina. Bajo su conducción llegaron la Copa América 2021, la Finalissima y la histórica conquista del Mundial de Qatar 2022.

Detrás de esos logros, el respaldo familiar ocupó un lugar fundamental. Elisa Montero y sus hijos acompañaron al entrenador durante los momentos más importantes de su carrera y también en los períodos de mayor presión deportiva.

Aunque rara vez expone detalles de su intimidad, distintas imágenes compartidas tras las consagraciones mostraron la cercanía y el vínculo que mantiene con su familia.

Con dos hijos, una relación de más de una década y una vida estable en Mallorca, la familia de Lionel Scaloni continúa siendo uno de los pilares más importantes para el entrenador que cambió la historia reciente de la Selección Argentina y se ganó un lugar permanente en el corazón de los hinchas.