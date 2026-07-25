EEUU tenía previsto enviar representantes a Brasil para cuestionar su sistema electoral: fuentes

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Por Lisandra ​Paraguassu

BRASILIA, 25 jul (Reuters) - Brasil ha denegado las solicitudes de visado ‌a dos funcionarios ‌del Gobierno Trump que tenían previsto viajar al país para poner en duda la integridad de su sistema electoral, según informaron el sábado a Reuters dos funcionarios ​brasileños con ⁠conocimiento del asunto.

Los funcionarios, que ‌hablaron bajo condición de ⁠anonimato debido a ⁠la delicadeza del asunto, afirmaron que el plan de Estados Unidos representaba ⁠un intento de influir en ​las elecciones presidenciales brasileñas ‌de octubre, en ‌las que el actual presidente ⁠de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrentará al senador Flavio Bolsonaro, aliado de ​Trump.

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Brasil ‌denegó el viernes la solicitud de visados a la delegación estadounidense, que habría incluido al subsecretario Riley M. Barnes, ⁠de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, así como a Samuel Samson, subsecretario adjunto, según indicaron los funcionarios brasileños.

El Departamento de Estado de ‌Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La noticia sobre el plan de Estados Unidos fue publicada en primer ‌lugar por el Washington Post y posteriormente confirmada por Reuters.

(Reportaje de Lisandra ‌Paraguassu en ⁠Brasilia; Jonathan Landay colaboró en la elaboración de ​la noticia desde Washington; edición de Manuela Andreoni y Gareth Jones, Editado en español por Juana Casas )