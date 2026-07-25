Ver River vs. Barracas Central por Fútbol Libre o Xuper TV por el Clausura 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Marcos Acuña con la pelota en un partido contra Flamengo

River iniciará su camino en el Torneo Clausura 2026 con la obligación de recuperarse rápidamente cuando reciba a Barracas Central este sábado a las 19:15 en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará dejar atrás el duro golpe que significó la eliminación en la Copa Argentina y empezar el campeonato con una victoria que le permita recuperar confianza y volver a posicionarse entre los principales candidatos.

El debut aparece como una oportunidad para cambiar la imagen que dejó el equipo en su última presentación oficial. Con el apoyo de su gente y varias modificaciones en estudio, el Millonario intentará mostrar una versión más sólida tanto desde el funcionamiento como desde la actitud para comenzar el semestre con el pie derecho.

Por dónde ver River contra Barracas Central

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Barracas Central será transmitido por TNT Sports (Pack Premium).

Cómo llega River al debut frente a Barracas Central

La derrota frente a Aldosivi por la Copa Argentina dejó secuelas deportivas y obligó al cuerpo técnico a replantear varios aspectos de cara al estreno en el certamen local. Eduardo Coudet considera que el equipo necesita una rápida reacción y por eso analiza introducir cambios en la formación titular con el objetivo de recuperar equilibrio y agresividad ofensiva. Además, el entrenador no podrá estar en el banco de suplentes debido a la suspensión que arrastra, aunque continuará siguiendo de cerca el trabajo de sus colaboradores.

El Millonario busca levantar vuelo.

Coudet no tiene demasiadas opciones para rotar a los centrales. A la espera de ver cómo se encuentra Otamendi para ya calzarse la camiseta de River, en principio Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, de pésimo partido en Salta, serán titulares para el debut contra Barracas Central. Fue la dupla central que se mantuvo la mayor parte del semestre pasado, aunque vienen muy cuestionados.

En cuanto a la mitad de cancha, el DT arrancó el semestre con Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Tomás Galván, pero este mediocampo duró poco más de media hora antes de ser desarmado. Para el sábado, se prevé que Mauro Arambarri podría meterse en el equipo titular para reemplazar a Meza, tal como lo hizo contra Aldosivi. Mientras que en la delantera estarán Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán.