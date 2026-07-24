Entradas para Of Monsters and Men en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Of Monster and Men, la banda islandesa.

Después de varios años de espera, Of Monsters and Men volverá a presentarse en la Argentina. La banda islandesa actuará en el C Art Media de Buenos Aires como parte de su gira "The Mouse Parade Tour", en un show que promete recorrer los grandes éxitos de su trayectoria y presentar las canciones de su más reciente trabajo de estudio.

El regreso del grupo genera gran expectativa entre sus seguidores, que volverán a encontrarse con una de las propuestas más representativas del folk e indie rock de la última década. Con un sonido que combina melodías épicas, armonías vocales y una fuerte impronta cinematográfica, el conjunto nacido en Reikiavik logró construir una identidad propia que trascendió las fronteras de Islandia para conquistar escenarios de todo el mundo.

Cuándo toca Of Monsters and Men y por dónde sacar entradas

Of Monsters and Men se presenta el 3 de diciembre en el C Art Media. Las entradas se pueden adquirir por Passline.

Precios de entradas para Of Monsters and Men

Entradas generales: $90.000

La historia de Of Monsters and Men

La historia de Of Monsters and Men cambió para siempre en 2011 con el lanzamiento de My Head Is an Animal, su álbum debut. Aquel trabajo los convirtió rápidamente en una de las revelaciones del indie internacional gracias al éxito de Little Talks, una canción que superó las mil millones de reproducciones en Spotify y se transformó en un verdadero himno generacional. El impacto del sencillo fue tal que en 2013 la banda debutó en el prestigioso programa estadounidense Saturday Night Live, consolidando su desembarco en el mercado global.

El crecimiento continuó con Beneath the Skin (2015), un disco que debutó entre los tres primeros puestos del Billboard 200 y confirmó la madurez artística del grupo. En esa etapa, la banda incluso realizó un recordado cameo en la serie Game of Thrones, mientras continuaba expandiendo un universo sonoro caracterizado por la mezcla de folk, indie rock y pop atmosférico.

El grupo viene al país.

La evolución musical siguió con Fever Dream (2019), un álbum que mostró una faceta más experimental y de texturas oníricas, sin perder la esencia que convirtió al grupo en un referente de la escena alternativa. Durante esos años, además, sus composiciones formaron parte de importantes producciones cinematográficas como Los juegos del hambre y La increíble vida de Walter Mitty, mientras que sus actuaciones en festivales como Coachella, Glastonbury y Lollapalooza reafirmaron su prestigio como una de las bandas en vivo más destacadas de su generación.

La pandemia también dejó una marca en la historia del grupo con tíu (2022), un documental íntimo estrenado en el Festival de Tribeca que obtuvo el premio al Mejor Cortometraje en Dumbo. A eso se sumó un EP con canciones inéditas grabadas a lo largo de una década, reflejo del proceso creativo y la constante búsqueda artística de la banda.