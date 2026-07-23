Thiago Almada cumplió su promesa y visitó a la Difunta Correa en San Juan tras el Mundial 2026

Thiago Almada cumplió con su promesa y visitó el santuario de la Difunta Correa en San Juan.

Thiago Almada cumplió su promesa, después del subcampeonato en el Mundial 2026, y visitó el santuario de la Difunta Correa en San Juan. El mediapunta de 25 años, de Atlético de Madrid, formó parte de la Selección Argentina y hasta arrancó la Copa del Mundo como titular. Anteriormente, fue campeón de todo de la mano de Lionel Scaloni en la "Albiceleste".

El diputado nacional Jorge Chica, que integra el bloque de Unión por la Patria por el Partido Justicialista, destacó el gran gesto del ex Vélez a través de sus cuentas oficiales de Instagram y X (ex Twitter) en las redes sociales. Con un mensaje dedicado al talentoso jugador, el dirigente político resaltó que el mediocampista estuvo allí unos días después de haber culminado su participación en la máxima cita en Norteamérica.

Almada visitó la Difunta Correa en San Juan: el mensaje de Jorge Chica, diputado nacional

"Thiago Almada volvió a nuestro querido San Juan y visitó a la Difunta Correa para agradecer y cumplir la promesa que le hizo durante el camino de la Selección Argentina en el Mundial.



Porque más allá de los títulos y los logros, hay gestos que hablan de los valores con los que se transita el camino. Y cumplir la palabra es, sin dudas, uno de ellos.



Gracias, Thiago, por volver a tu tierra, honrar tus raíces y recordarnos el valor de la gratitud".