Hasta Feinmann reveló en vivo lo que Milei no quiere mostrar: "Le da mal"

Hasta Feinmann reveló en vivo lo que Milei no quiere mostrar.

Eduardo Feinmann analizó en Radio Mitre los resultados de una nueva encuesta que refleja un escenario adverso para Javier Milei y su gobierno. El periodista destacó que el Presidente aparece octavo entre los dirigentes políticos mejor valorados y señaló que una amplia mayoría de los consultados considera que la situación económica empeoró respecto del año pasado.

Durante su programa, Feinmann se refirió a un estudio realizado por la consultora D'Alessio-Irol y Berensztein y puso el foco en los principales resultados de la medición. "Hablando de encuestas, hay otra que le da mal a Milei", introdujo el periodista antes de detallar algunos de los datos del relevamiento.

Según explicó, Javier Milei ocupa el octavo lugar en el listado de políticos con mejor valoración. Además, el 63% de los encuestados considera que la situación económica actual es peor que la del año pasado, mientras que apenas un 33% sostiene que está mejor.

Feinmann interpretó que ese 33% representa el núcleo de apoyo que todavía mantiene La Libertad Avanza. "Indudablemente, el 33% es el núcleo duro que todavía conserva fuerte La Libertad Avanza", sostuvo.

Hasta Feinmann reveló en vivo lo que Milei no quiere mostrar.

La mirada de los argentinos sobre el futuro económico

El relevamiento también consultó a los participantes sobre sus expectativas para los próximos meses. De acuerdo con los datos mencionados por Feinmann, el 40% cree que la economía mejorará, mientras que el 57% considera que la situación empeorará. El periodista también remarcó otro dato de la encuesta: el 67% de los consultados percibe que la situación económica está peor que durante el año anterior.