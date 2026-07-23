No se puede creer lo que reveló Tenembaum sobre el gobierno de Milei: "Mear"

No se puede creer lo que reveló Tenembaum sobre el gobierno de Milei.

El periodista Ernesto Tenembaum cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y sostuvo que su modelo económico parte de una premisa: gobernar en favor de los sectores más ricos y poderosos. En su análisis, criticó la desregulación y las políticas fiscales impulsadas por el oficialismo.

Durante su programa en Radio con Vos, Tenembaum afirmó que el Gobierno tiene "la mirada de que hay que gobernar siempre para los poderosos y los ricos". En esa línea, cuestionó las políticas de desregulación y la reducción de controles estatales. "Entonces, desregulan, no protegen, no miran, no observan, no analizan. No cobran impuestos, 'traigan los dólares y no los miramos'", sostuvo el periodista al describir la orientación económica de la gestión de Milei.

Tenembaum consideró que detrás de estas decisiones existe una teoría económica según la cual favorecer a los sectores de mayores ingresos genera crecimiento y, posteriormente, beneficios para el resto de la población. "Con la idea de que, si vos favorecés a los ricos y a los poderosos, las sociedades crecen. Es una teoría súper discutible", afirmó.

No se puede creer lo que reveló Tenembaum sobre el gobierno de Milei.

La ironía sobre la teoría del derrame

El periodista también cuestionó el argumento de que las ventajas otorgadas a los sectores más concentrados terminan generando un efecto positivo sobre el resto de la sociedad. "¿Por qué se beneficiaría el resto de la sociedad? 'Por el derrame'", planteó, antes de recurrir a una referencia humorística para ironizar sobre esa teoría.

Tenembaum contó que había escuchado a Bill Maher, el reconocido humorista estadounidense, hacer una parodia sobre la denominada "economía del goteo". "¿Qué es eso? ¿Nos van a mear?", citó el periodista.