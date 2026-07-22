Philipsen se impone en el sprint de la 17 etapa del Tour de Francia; Pogacar sigue de amarillo

Tour de Francia

El belga Jasper Philipsen se impuso en un reñido sprint final para ganar la 17ª etapa del Tour de Francia el ‌miércoles, situándose a siete puntos ‌del portador del maillot verde, Mads Pedersen, mientras que Tadej Pogacar mantuvo su liderato en la general.

Philipsen, del equipo Alpecin-Premier Tech, que ya había ganado el maillot verde en 2023, logró su primera victoria de etapa en el Tour de Francia de este año, por delante de Mauro Schmid (Jayco AlUla) y Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), que quedaron segundo y tercero. El danés ​Pedersen (Lidl-Trek) terminó octavo.

Pogacar (UAE Team ⁠Emirates-XRG) mantuvo su ventaja de cuatro minutos y 32 segundos sobre Remco ‌Evenepoel en la clasificación general.

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"He tenido que esperar hasta la ⁠etapa 17 para ganar (...) Esta victoria es ⁠para el equipo, que nunca dejó de creer en mí", declaró Philipsen, de 28 años, quien contó con la ayuda de su compañero Mathieu van ⁠der Poel en el sprint final hacia la meta.

Un comienzo agresivo ​de la etapa de 174,7 kilómetros entre Chambéry y ‌Voiron provocó un par de caídas tempranas: ‌Davide Ballerini se accidentó tras una rotonda poco antes de que un ⁠grupo de corredores del pelotón sufriera una caída, entre los que se encontraba Tom Pidcock.

Pidcock, octavo en la clasificación general al inicio de la etapa, se levantó rápidamente, al igual que Lenny Martínez, séptimo clasificado.

Un grupo de ​corredores se ‌adelantó al pelotón a 100 kms de la meta, pero Pedersen y Philipsen se mantuvieron rezagados junto a Pogacar, Evenepoel y otros aspirantes al maillot amarillo, que no mostraron interés en enfrentarse a los sprinters por la victoria de etapa.

Pedersen lanzó su ataque ⁠a 65 kms de la meta, acelerando para unirse al grupo de cabeza. Pronto, un grupo de seis corredores se escapó, con Pedersen entre los nuevos líderes junto a Ben Healy y Jasper Stuyven, mientras el pelotón se quedaba a más de cinco minutos.

Philipsen partió con otro grupo de persecución poco después. Cuando los líderes cruzaron Colombe, Stuyven atacó a 26 kms de la meta. El ciclista ‌belga del Soudal Quick-Step consiguió una ventaja de 50 segundos a poco más de 15 kms de la meta.

Pero en una bajada al acercarse a Voiron, un grupo de persecución más numeroso, en el que se encontraban tanto Philipsen como Pedersen, comenzó a recortar la ventaja de Stuyven y lo alcanzó en ‌los últimos 3,7 kms.

Josh Tarling intentó escaparse en el kilómetro final, pero Van der Poel lo alcanzó antes de dar el último empujón a Philipsen, quien esprintó sin ‌obstáculos hacia la ⁠victoria.

La carrera vuelve a la montaña el jueves, con un exigente recorrido de 185,2 kms desde Voiron hasta Orcières-Merlette. Las ​tres próximas etapas, todas de montaña, ofrecen a Evenepoel las últimas oportunidades para reducir la diferencia con Pogacar antes de que la carrera concluya el domingo en París.

(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)