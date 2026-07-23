Aston Martin espera que las mejoras introducidas en Hungría les permitan "volver a la pelea"

FOTO DE ARCHIVO. Gran Premio de Bélgica

Aston Martin espera que un nuevo chasis les permita dejar atrás su mala racha actual así como "volver a la pelea" ‌en el Gran Premio de ‌Hungría el fin de semana, dijo el jueves el director de operaciones en pista, Mike Krack, quien de todas formas intentó moderar las expectativas.

Aston Martin, que cuenta con motores Honda, ocupa el décimo puesto de los 11 equipos en la clasificación de constructores de Fórmula 1, con un punto en las 10 pruebas disputadas hasta la fecha.

El equipo, ​que terminó quinto en ⁠2023 y 2024, y séptimo el año pasado, ha sido ‌muy poco competitivo en el primer año de su colaboración ⁠con Honda, a pesar de contar ⁠al frente con el prestigioso diseñador de F1 Adrian Newey.

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Los monoplazas traídos a Hungría cuentan con un nuevo chasis que incorpora importantes mejoras aerodinámicas ⁠y una reducción de peso. La caja de cambios se mantiene ​sin cambios y, para el próximo Gran Premio ‌de los Países Bajos en Zandvoort, ‌a finales de agosto, llegará un motor Honda más potente.

"La razón ⁠por la que hacemos esto es para volver a competir", declaró Krack a periodistas en el Hungaroring. "No hemos estado compitiendo en las últimas pruebas y esto es a lo que tenemos que volver".

"Ya veremos ​en qué ‌posición nos situamos (...) La verdad es que no puedo predecirlo, pero lo importante es que volvemos a estar en la pelea, porque antes no lo estábamos".

El único punto de Aston Martin, conseguido por el bicampeón del mundo Fernando Alonso, llegó ⁠en Mónaco después de que Sergio Pérez, de Cadillac, fuera relegado desde el décimo puesto, lo que a su vez hizo que el español subiera desde la undécima posición en la pista al cruzar la meta.

En el Gran Premio de Bélgica del pasado fin de semana, Alonso fue último, a dos vueltas del ganador de Mercedes, Kimi Antonelli, cuyo tiempo en la clasificación ‌fue más de cuatro segundos más rápido que el del español o el de su compañero de equipo, Lance Stroll.

Ninguno de los pilotos de Aston Martin ha superado la primera fase de la clasificación en lo que va de 2026.

Krack afirmó que tanto Alonso como el canadiense Stroll ‌dispondrán de monoplazas con las mismas especificaciones, y que los antiguos servirán como repuestos.

"No esperamos sacarle todo el partido en la primera tanda de mañana. Creo ‌que tenemos que ⁠aprender a gestionarlo y a sacarle el máximo partido", explicó.

"Contamos con un buen equipo en pista y con un ​buen equipo de apoyo desde la sede central que analizará esos datos rápidamente y llegaremos a las conclusiones adecuadas sin demora, pero llevará algo de tiempo", agregó.

Con información de Reuters