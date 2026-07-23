La confianza del consumidor cayó casi 5% en julio y crece la bronca contra Milei

El pesimismo económico gana terreno en el bolsillo de los argentinos. Durante julio, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) experimentó una fuerte contracción del 4,78% respecto de junio, ubicándose en los 40,67 puntos. El relevamiento elaborado por la Universidad Di Tella revela que el deterioro de las expectativas futuras y la percepción de la macroeconomía empujaron el indicador a registrar una caída interanual del 12,30%.

Fuerte caída en las expectativas y en la macroeconomía

El informe elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Di Tella refleja un deterioro generalizado en todas las variables que componen el indicador. Sin embargo, la percepción sobre la Situación Macroeconómica fue el factor con la contracción más marcada, al derrumbarse un 8,49% mensual (-10,54% interanual).

Situación Macroeconómica: -8,49%

Situación Personal: -3,89%

Bienes Durables e Inmuebles: -0,48%

El análisis por horizonte temporal muestra que la pérdida de optimismo se concentró en lo que vendrá. Las Expectativas Futuras se desplomaron un 7,19% en el mes, superando con creces el retroceso de las Condiciones Presentes, que cayeron un 1,24%. Desde el máximo de 47,38 puntos alcanzado en enero de 2025, el índice acumula un desgaste constante del 14,16%.

La brecha social: dura caída en los ingresos bajos

El ajuste del consumo pega de manera muy desigual según el nivel socioeconómico de los encuestados. Los datos de la Universidad Di Tella exponen una brecha preocupante en la capacidad de resistencia del bolsillo familiar:

Hogares de ingresos bajos: Sufrieron un verdadero golpe del -11,47% mensual en la confianza, ubicando su subíndice en apenas 35,99 puntos. En la comparación interanual, la debacle para este segmento alcanza un impactante -20,42% .

Hogares de ingresos altos: Mostraron una relativa estabilidad, con una leve baja del 1,45% intermensual (43,45 puntos) y un descenso de 7,70% frente a julio de 2025.

El deterioro geográfico: el Gran Buenos Aires encabeza las bajas

En el desglose territorial, las tres regiones relevadas mostraron descensos, aunque el impacto del pesimismo económico fue sustancialmente más agresivo en el Área Metropolitana:

Gran Buenos Aires (GBA): Lideró las caídas con una reducción del 6,35% mensual (38,12 puntos), acumulando una pérdida interanual del 13,56%.

Ciudad de Buenos Aires (CABA): Retrocedió un 6,24% intermensual (39,83 puntos) y registra la peor variación interanual del país con un -15,66% .

Interior del país: Mostró mayor resistencia al caer solo un 1,68% mensual, manteniéndose como la región con la confianza más elevada (45,55 puntos).

El freno en la disposición a comprar electrodomésticos, automóviles y viviendas (-0,48% mensual y -11,46% interanual) confirma la cautela de los consumidores frente a la incertidumbre económica general.