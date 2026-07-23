Italia sondeó a Ancelotti antes que a Guardiola para el puesto de seleccionador

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs Noruega

Italia se puso en contacto con Carlo Ancelotti para ofrecerle el puesto de seleccionador antes de hablar del cargo ‌con Pep Guardiola, dijo el ‌jueves director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini.

Italia lleva buscando un nuevo seleccionador desde que Gennaro Gattuso dimitió en abril, después de que la selección, cuatro veces campeona del mundo, no logró clasificarse para su tercer Mundial consecutivo.

"No podemos ocultar que también hablamos con Carlo Ancelotti antes de hablar con Pep. Francamente, nos pareció lo correcto ​empezar por aquellos ⁠a quienes considerábamos los mejores del mundo", dijo Maldini a los ‌periodistas durante una rueda de prensa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Confederación Brasileña de Fútbol ⁠ha confirmado que Ancelotti, italiano y ⁠antiguo compañero de Maldini en el AC Milan, seguirá al frente de la selección pentacampeona del mundo a pesar de su derrota ante Noruega en ⁠octavos de final del Mundial de 2026.

Tras una reunión con ​los directivos de la Serie A, Maldini dijo ‌que lo ideal sería que la ‌federación italiana nombrara a un seleccionador antes de que termine la ⁠semana, pero que su prioridad era encontrar al candidato adecuado.

"Sinceramente, no podemos dar ninguna información actualizada sobre lo que está sucediendo en este momento", dijo Maldini cuando se le preguntó por una noticia publicada en ​La Gazzetta ‌dello Sport, según la cual Guardiola pedía hasta 20 millones de euros (22,8 millones de dólares) al año para el puesto, el doble de lo que ofrecía la FIGC.

Otro factor que complica las negociaciones es el deseo de Guardiola de pasar más ⁠tiempo en Barcelona con su familia, según La Gazzetta.

Guardiola dejó el Manchester City en mayo tras una década al frente del equipo, durante la cual ganó seis títulos de la Premier League, tres Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga y la Liga de Campeones.

Maldini, uno de los pilares de la defensa italiana en las décadas de 1990 y 2000, ha ‌recibido del nuevo presidente de la FIGC, Giovanni Malago, el encargo de reconstruir la estructura técnica de la Azzurri.

Leonardo, exdirector deportivo del París Saint-Germain y actual asesor de Maldini, dijo que el próximo seleccionador de Italia deberá emprender un proyecto técnico de largo plazo para reformar los métodos de entrenamiento ‌y de formación de jugadores, tanto en la selección absoluta como en las categorías inferiores.

Entre los posibles candidatos se encuentra Antonio Conte, quien ocupó el ‌cargo entre 2014 y ⁠2016 y cuyo último trabajo fue como entrenador del Nápoles.

El excentrocampista de la selección italiana Andrea Pirlo también ​se considera una posibilidad. El regreso de Roberto Mancini, que entrenó a Italia cuando ganó la Eurocopa en 2021, también se ha mencionado como otra alternativa.

Con información de Reuters