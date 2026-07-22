El motivo por el que Nelson Castro estalló de la bronca en vivo: "Eso"

Nelson Castro estalló de la bronca en Radio Rivadavia.

Nelson Castro expresó su sorpresa y decepción por la postura de algunos artistas internacionales que se sumaron a la campaña global contra Argentina en las últimas semanas, en el marco del Mundial 2026. Durante su programa en Radio Rivadavia, el periodista hizo especial referencia a la cantante española Rosalía y cuestionó que figuras de la cultura participen de este tipo de acciones.

En su análisis, Nelson Castro aclaró que las personas pueden tener diferentes comportamientos y posiciones, más allá de su profesión o reconocimiento público. "Hay buenos, malos, corruptos, decentes", sostuvo el periodista durante su intervención.

Sin embargo, Castro señaló que le genera especial impacto cuando quienes participan de este tipo de cuestionamientos son figuras con una fuerte exposición internacional y vinculadas al mundo de la cultura. "Lo que me llama la atención cuando personas como la cantante Rosalía, que tienen una notoriedad, que son artistas, que son nombres de la cultura, entran en eso", expresó.

Nelson Castro estalló de la bronca en Radio Rivadavia.

La decepción de Nelson Castro

El periodista insistió en que la participación de artistas reconocidos en este tipo de campañas le provoca una reacción diferente a la que tendría frente a las declaraciones de cualquier otra persona. "Eso sí que, te confieso, me impacta, me sorprende y también me decepciona", afirmó Castro.