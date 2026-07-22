Alarma en Boca: Palacios se resintió y no estará en el partido de la Copa Sudamericana

Boca Juniors sufrió una baja inesperada: Carlos Palacios quedó descartado por lesión y no estará ante O'Higgins por la Copa Sudamericana.(Foto: Reuters).

En la previa de un partido clave por la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors recibió una noticia que encendió las alarmas. Carlos Palacios, que había reaparecido tras más de siete meses de inactividad, sufrió una molestia muscular y quedó afuera del duelo frente a O'Higgins. La ausencia obliga a Rodolfo Arruabarrena a modificar sus planes para un encuentro decisivo en La Bombonera.

El segundo ciclo de Arruabarrena en en elk "Xeneize" comenzará con un contratiempo importante. A la espera de la confirmación oficial de la lista de convocados, trascendió que Palacios no podrá formar parte del encuentro de este jueves ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El mediocampista chileno había regresado a la competencia el pasado fin de semana, cuando ingresó desde el banco en la victoria sobre Sarmiento por la Copa Argentina. Fueron 17 minutos, pero alcanzaron para mostrar destellos de su calidad después de permanecer 220 días sin disputar un partido oficial.

Sin embargo, cuando parecía empezar a dejar atrás una larga racha de problemas físicos, una molestia en el aductor volvió a frenarlo. El cuerpo médico decidió preservarlo y el ex Colo-Colo quedó descartado para el compromiso internacional.

Un historial de lesiones de Palacios que no da tregua en Boca

La nueva lesión profundiza un problema que acompaña a Palacios desde su llegada a Boca a comienzos de 2025. El chileno acumulará 28 partidos ausente por cuestiones físicas desde que desembarcó en el club, una cifra que refleja las dificultades que tuvo para consolidarse dentro del equipo.

Durante este período atravesó distintas complicaciones médicas: sufrió un desgarro, una sinovitis en la rodilla derecha y ahora una nueva molestia muscular que vuelve a marginarlo de un encuentro trascendental. Las estadísticas también evidencian esa falta de continuidad. Desde que llegó procedente de Colo-Colo apenas disputó 37 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, muy lejos de lo esperado cuando Boca apostó por su incorporación.

Arruabarrena pierde una alternativa y apuesta por un juvenil

La lesión de Palacios modifica los planes del entrenador. Durante el receso provocado por el Mundial 2026, el volante había sido uno de los futbolistas que mejor respondió en los entrenamientos e incluso se había ganado la confianza del cuerpo técnico.

Su lugar entre los convocados será ocupado por Gonzalo Gelini, juvenil surgido de las inferiores que buscará volver a tener una oportunidad en Primera División. El mediocampista no juega oficialmente desde el empate frente a Racing, en febrero de este año. La decisión refleja la intención del entrenador de sostener variantes ofensivas pese a una baja sensible en un momento determinante de la temporada.

Boca también perdió a Leandro Lozano

Los inconvenientes físicos no terminaron con Palacios. Boca también sufrió la baja de Leandro Lozano, uno de los refuerzos incorporados para el segundo semestre. El defensor no pudo completar el último entrenamiento por una molestia física y tampoco será de la partida frente al conjunto chileno. En su lugar aparecerá Dylan Gorosito, quien ocupará un lugar dentro de la convocatoria.

En contrapartida, Arruabarrena sí podrá contar con otras dos incorporaciones. Tanto Álvaro Montero como Sebastián Villa integran la nómina y todo indica que podrían sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Boca.

La gran noticia para Boca: Leandro Paredes quiere jugar

No todas son malas noticias para el Xeneize. La principal alegría pasa por la presencia de Leandro Paredes, quien se incorporó rápidamente al plantel tras disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina.

A pesar del enorme desgaste físico acumulado —696 minutos repartidos en siete partidos durante la Copa del Mundo— el mediocampista le manifestó a Arruabarrena su intención de estar presente frente a O'Higgins por la importancia del encuentro.

Además, otra de las sorpresas será que Santiago Ascacíbar no formará parte de los titulares, ya que Arrubarrena decidió conformar un 4-2-3-1, con Leonel Flores por uno de los costados.

La probable formación de Boca Juniors vs O'Higgins, por Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Sebastián Villa, Tomás Aranda, y Miguel Merentiel.