10 minutos para crear y dejar de scrollear: manualidad fácil y divertida para bajar el estrés.

Hay una manualidad muy simple y entretenida que podés hacer en casa para bajar el estrés, la ansiedad y dejar un rato el celular. Hoy en día, pasar horas sin scrollear en redes sociales parece casi imposible, lo que afecta a nuestro sistema nervioso y aumenta el estrés, la ansiedad, la irritabilidad e incluso a la concentración.

Es por esto que las redes están cada vez más llenas de gente proponiendo volver a lo analógico y a las actividades manuales. Para esta, solamente vas a necesitar un cuaderno, un marcador o lapiz y una piedrita. También algunos marcadores o lápices de colores si querés hacerlo más divertido.

"10 minutos para crear y dejar de scrollear. Hoy, un ejercicio para soltar la cabeza y las tensiones. Solo necesitás una piedrita. Con cualquier lápiz o marcador, la vas a ir empujando en la hoja como puedas. Ella es la que te va a ir marcando el recorrido", explica Marina Labs, creadora de contenido DIY.

La idea es que lo hagas sin pensar, simplemente siguiendo el recorrido de la piedra. "Sin pienso, solor respirá y seguí a donde quiera ir. Podés dejarlo así o empezar a colorear el garabato que quedó como fluya, adonde quieran caer los colores, dejate llevar y que tu cerebro se desconecte un rato", cierra. Podés pintar esos espacios que se formaron con lápices, marcadores o lo que tengas en casa.

Otros hábitos para dejar de scrollear

Algunos hábitos sencillos que pueden ayudar a dejar de scrollear son establecer momentos sin teléfono, reemplazar algunos minutos de redes sociales por actividades manuales, leer un libro, escribir a mano, cocinar, ordenar un espacio de la casa o salir a caminar sin mirar la pantalla.

También puede ser útil dejar el celular lejos durante determinadas tareas, desactivar algunas notificaciones y evitar comenzar o terminar el día mirando redes sociales. Pequeños cambios en la rutina pueden ayudar a recuperar la concentración y darle al cerebro momentos de descanso.

Estos ejercicios como el de la piedrita funcionan como una invitación a bajar el ritmo, conectarse con el presente y recordar que no todas las actividades tienen que estar pensadas para producir o alcanzar un objetivo, simplemente hacer algo por placer también es una forma de bienestar.