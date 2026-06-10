El ingenioso apodo que le pusieron a Tomás Aranda tras su debut con la Selección Argentina

El volante de Boca acompañó a la Selección en las prácticas.

El sábado fue una jornada llena de debuts para la Selección Argentina, ya que Lionel Scaloni aprovechó el amistoso con Honduras para que algunos de los juveniles tengan su primera presentación con la camiseta nacional. Santiago Beltrán defendió el arco en lugar de Juan Musso en los últimos minutos del partido, mientras que otros que también ingresaron para la etapa final fueron Joaquín Freitas, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda.

De entre ellos, el volante ofensivo de Boca Juniors fue uno de los puntos destacados, con un remate al arco de afuera del área que mostró actitud para vestir la casaca albiceleste, además de que pudo haber sido el tercer gol en la victoria por 2-0. Ahora bien, por fuera de la actuación que tuvo Aranda, quien incluso recibió elogios por parte de Scaloni, lo cierto es que el juvenil también vivió un momento particular en Texas.

Y es que antes de su ingreso en lugar de Exequiel Palacios, el joven xeneize estaba mascando chicle, algo que incluso había sido advertido por el entrenador, que se refirió al respecto en la conferencia de prensa. “Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron: entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije ‘sácate el chicle’, porque entrena comiendo chicle”, afirmó el DT.

De ahí que el resto del plantel de la Selección Argentina le haya puesto como apodo “El Chicle” Aranda, algo que se dio a conocer a través de las redes sociales de la mano de Thiago Almada. Este lunes, el jugador de Boca había subido un posteo a su cuenta de Instagram con fotos de su entrenamiento con la “Albiceleste” y escribió: “Disfrutando lo que soñé”.

Aranda podría volver a jugar esta noche.

Justamente en dicho posteo apareció el comentario de Almada, que lo bautizó como “El chicle Aranda”. Incluso otros usuarios aprovecharon para bromear con el apodo, tal como la cuenta oficial de Adidas, que comentó: “El que es bueno come chicle cuando quiere”. Cabe mencionar que Aranda eligió como primera imagen una foto con Lionel Messi, otro aspecto que no pasó desapercibido para sus seguidores.