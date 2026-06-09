Lionel Scaloni adelantó quién reemplazará a Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni adelantó quién podría ser el reemplazante de Leonardo Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa este lunes por la tarde en Alabama, en la previa del último amistoso de preparación de la Selección Argentina frente a Islandia para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En ella, comentó cuándo dará a conocer al futbolista que ocupará el lugar del lesionado Leonardo Balerdi en la lista, a la vez que se refirió al estado físico de los "tocados" y a la importancia del duelo contra el combinado nórdico de este martes.

"Mañana tendremos un panorama más claro. Tenemos estos días para definir de dónde tiramos, viendo que la posición del 'Flaco' está bastante cubierta. Tenemos una idea, en base a cómo terminen mañana los compañeros tomaremos la decisión", declaró el DT, quien además, agregó que el reemplazante del zaguero del Olympique de Marsella se definirá antes del miércoles.

Por otra parte, el entrenador de la 'Albiceleste' manifestó que esta noche, luego de que finalice el entrenamiento a puertas abiertas del equipo, alineará a los titulares para el encuentro contra Islandia. "El partido de mañana es una piedra importante, hay que jugarlo y lo vamos a jugar con los chicos que van a estar en el Mundial. Es lo que me preocupa hoy; si no estuviese podríamos ya preparar tranquilos el cruce con Argelia, pero falta jugarlo primero".

Qué dijo Scaloni en la conferencia de prensa previa al amistoso contra Islandia

El estado de los futbolistas lesionados en la Selección Argentina

La conferencia de prensa de Scaloni giró principalmente alrededor de los jugadores que llegan con lo justo físicamente para la competición: "(Gonzalo) Montiel, (Nahuel) Molina y Nico Paz están disponibles", sentenció el DT, aunque aclaró que aún debe definir qué cantidad de minutos tendrá cada uno este martes. Además, reveló que Emiliano 'Dibu' Martínez aún tiene un breve período de recuperación por delante: "El viernes le sacarían el yeso, va a ser un día importante para ver si podemos exigirlo en los últimos cuatro o cinco días".

Por otra parte, destacó las situaciones de Julián Álvarez y Leandro Paredes, dos de los más complicados por diversas dolencias de cara al debut mundialista: "Juli (Álvarez) está bien, tiene una molestia en el tobillo que se le está yendo. 'Lea' Paredes también viene bien, en los próximos días va a poder reintegrarse al grupo; al ser muscular lo suyo es más delicado, pero ambos van a estar seguro sumándose sobre el final de la semana".

"Hoy puedo asegurar que los chicos están bien, la mayoría ya tiene el alta; dependerá de nosotros si los hacemos jugar o no y después tendrán una semana para saber si van a llegar", concluyó Scaloni, a la vez que destacó que son varios los seleccionados que llegan con lo justo físicamente.

La presencia de Messi en el amistoso contra Islandia: "Va a jugar"

El entrenador también adelantó que Lionel Messi estará presente frente a Islandia en Alabama: "Sí, va a jugar, no sé cuántos minutos, lo tengo que hablar con él en el entrenamiento. Veremos cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos". El astro argentino de 38 años estuvo en el banco de suplentes ante Honduras, pero no ingresó para preservarse físicamente de cara al torneo.

¿Hasta cuándo tiene tiempo Lionel Scaloni para hacer cambios en la lista?

El reglamento de la FIFA señala que todos los entrenadores tienen tiempo hasta 24 horas antes del primer partido del Mundial 2026 para realizar modificaciones en la nómina definitiva de 26 futbolistas. Por ende, en el caso del DT santafesino, dicho plazo se extiende hasta el lunes 15 de junio a las 22 horas de Argentina.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026