Latorre eligió al reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Tiene que estar"

Diego Latorre pidió a un jugador para la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Diego Latorre, exfutbolista y actual comentarista de ESPN en la televisión, eligió a su preferido para reemplazar a Leonardo Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026. "Gambetita" fue parte del programa F12, que condujo Mariano Closs, y se quedó en esta oportunidad con Emiliano Buendía.

Igualmente, las posiciones de ambos de ambos jugadores son muy diferentes: "Leo" es defensor central y "Emi" es extremo. Sin embargo, el ex Boca Juniors y Racing se quedó con el marplatense de 29 años que brilló en Aston Villa de Inglaterra en la reciente campaña. A lo largo de la misma, disputó 53 partidos oficiales con 11 goles y 9 asistencias. Además, fue la figura de la final en el título conseguido en la Europa League.

Latorre pidió a Buendía por Balerdi en el Mundial 2026: "Ninguna duda"

Durante su trabajo en F12, el exmediapunta consideró que "hay que esperar, es la voluntad del entrenador, pero es la oportunidad justa si se quedó con ganas de Buendía, de (Máximo) Perrone...". "Yo te digo: la temporada de Buendía ha sido extraordinaria, eh", remarcó. Igualmente, reconoció que "es cierto que en ese sector hay superpoblación, incluso hay titulares definidos, pero la temporada de Buendía fue buenísima".

Incluso, Latorre manifestó que "la recta final de Buendía fue extraordinaria pero en serio, eh". "¿Vos decís que es el jugador, de los que se quedaron afuera, que decís que le busquen un lugar porque tiene que entrar?", le preguntó Closs al aire en ESPN. "Yo no tengo ninguna duda, para mí tendría que entrar Buendía, sí. Porque es un volante que es muy completo. Pero además tiene gol, tiene mucho gol, pegada de media distancia", insistió el exjugador".

"¿Pero ahí no te pueden decir que están (Giovani) Lo Celso o (Valentín) Barco?", le repreguntó Mariano. "Y están (Thiago) Almada y (Nicolás) Paz...", acotó por su parte Esteban Edul. "Te lo pueden decir... Yo te digo lo que veo por mi afinidad futbolística, por lo que yo vi de Buendía, que lo he seguido mucho particularmente a él durante buena parte de la temporada. Para mí tendría que haber estado entre los 26", sentenció un convencido Latorre.

Latorre pidió a Buendía para el Mundial 2026.

¿Hasta cuándo tiene tiempo Lionel Scaloni para hacer cambios en la lista?

El reglamento de la FIFA señala que todos los entrenadores tienen tiempo hasta 24 horas antes del primer partido del Mundial 2026 para realizar modificaciones en la nómina definitiva de 26 futbolistas. Por ende, en el caso del DT santafesino, dicho plazo se extiende hasta el lunes 15 de junio a las 22 horas de Argentina.