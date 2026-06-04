Escándalo por lo que dijeron en ESPN sobre los lesionados de la Selección Argentina: "Afuera del Mundial"

ESPN lanza una bomba sobre Argentina.

A pocos días del inicio del Mundial, el estado físico de varias figuras de la Selección Argentina se transformó en uno de los temas más calientes de la agenda futbolera. Y en F12, el programa que conduce Mariano Closs por ESPN, una declaración encendió la polémica al instalar la sospecha de que no todos los jugadores corren con la misma vara a la hora de definir la lista.

La bomba que lanzaron en ESPN

El que abrió el debate fue el periodista Martín Costa, que deslizó la existencia de un trato diferencial entre los apuntados y el resto del plantel. "Hay una situación que me contaron a mí. Si este panorama fuese con otros jugadores, a esos no se los espera y los dejan afuera del Mundial", lanzó, dejando picando la idea de un doble estándar dentro del cuerpo técnico.

Acto seguido, Costa puso sobre la mesa a los que hoy protagonizan la incertidumbre por sus lesiones: "Como hablamos de Romero, Julián, Paredes y Montiel, hay que esperarlos". Es decir, según su mirada, el peso específico de cada futbolista termina inclinando la balanza cuando hay que tomar la decisión.

Para reforzar su planteo, el periodista recurrió a una comparación que no pasó inadvertida en el estudio: "Si en vez de Julián fuese el 'flaco' López, quizá hoy López estaría fuera del Mundial". Con ese ejemplo, Costa buscó graficar la diferencia entre una estrella consolidada y un jugador de menor jerarquía dentro de las prioridades de la convocatoria.

Estrellas con tiempo extra

El razonamiento dejó expuesto un debate recurrente en cada antesala de un Mundial: hasta qué punto un entrenador está dispuesto a esperar la recuperación de un futbolista de peso, postergando la definición de la lista, mientras que con los nombres de segunda línea la decisión suele ser mucho más expeditiva.

Argentina tiene a varios lesionados.

Con jugadores clave del esquema entre algodones y el reloj corriendo en contra, la frase de Costa reavivó la discusión sobre los criterios que se ponen en juego a la hora de armar el plantel definitivo. La declaración generó repercusión inmediata y volvió a poner el foco en una pregunta que sobrevuela cada lista mundialista: ¿se mide a todos los futbolistas con la misma exigencia?