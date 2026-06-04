Gustavo López volvió a faltarle el respeto a Marcelo Bielsa al aire de ESPN: "Me hago cargo de lo que digo"

Gustavo López aseguró ser anti Bielsa.

Las discusiones alrededor de Marcelo Bielsa parecen no tener fin en los programas deportivos argentinos. Esta vez, quien volvió a quedar en el centro de la polémica fue Gustavo López, que durante una emisión de Equipo F dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre los televidentes y en las redes sociales.

El periodista se encontraba analizando el presente de la Selección Argentina y los próximos compromisos internacionales cuando la conversación derivó hacia Uruguay, equipo que actualmente dirige Marcelo Bielsa y que se ha convertido en uno de los rivales más fuertes de la región.

Gustavo López destruyó a Marcelo Bielsa

Fue entonces cuando López sorprendió a todos con una declaración que muchos interpretaron como un nuevo capítulo de su histórica confrontación con el universo bielsista. “Yo me hago cargo de lo que digo. Si Uruguay le gana a Argentina yo me quedo en Estados Unidos, porque no quiero bancarme a los bielsistas”, lanzó sin vueltas el conductor.

Gustavo López volvió a arremeter contra Bielsa.

La frase provocó risas y reacciones inmediatas en el estudio, aunque también dejó en evidencia que la figura de Bielsa sigue generando fuertes divisiones incluso entre periodistas que comparten pantalla diariamente.

Lejos de moderar sus palabras, López continuó desarrollando su postura y aclaró que su comentario no estaba dirigido contra la selección uruguaya ni contra los hinchas del país vecino: “No tengo nada contra los uruguayos, pero si nos ganan imaginen lo que van a decir los bielsistas”.

La declaración llamó todavía más la atención porque dentro del propio panel de Equipo F hay varios periodistas que históricamente han defendido el trabajo de Bielsa y suelen destacar su influencia en el fútbol sudamericano.

De hecho, las diferencias de opinión sobre el entrenador rosarino son frecuentes en los debates televisivos y radiales. Mientras algunos consideran a Bielsa una de las figuras más influyentes de las últimas décadas, otros cuestionan que muchas veces se valoren más sus ideas que sus resultados deportivos.

Gustavo López pertenece claramente a este último grupo y no es la primera vez que protagoniza cruces o comentarios críticos relacionados con el actual técnico de Uruguay. Por eso, sus palabras volvieron a generar discusión entre quienes siguen de cerca el mundo del fútbol y las opiniones de los principales analistas deportivos del país.