Mariano Closs elogió a Coscu y disparó contra Gustavo López en ESPN: "No saben"

Mariano Closs habló en su programa ESPN F12 sobre el furor de Coscu en la victoria de Argentina ante Bolivia y le tiró un palazo a Gustavo López, quien criticó al streamer.

Estalló la interna entre los periodistas de ESPN. En el programa F12 su conductor Mariano Closs habló de la victoria de la Selección Argentina de Lionel Messi ante Bolivia por 3 a 0 en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la participación de Coscu en dicho encuentro. El famoso relator elogió al streamer que horas antes fue criticado por Gustavo López en radio y en las redes sociales.

"No tengo redes sociales, me estaré perdiendo un mundo interesante pero le pregunté a mi hija ¿Quién era? ¿Qué pasaba?. No saben lo que fue el joven Coscu. Antes del partido y en el entretiempo, había chicos y grandes también, estaba invadido. El pibe tuvo una predisposición, hasta en un momento le dijeron 'sacate el barbijo para la foto'. Se vivió una fiesta encerrada en un gran resultado", aseguró Closs para retratar el momento.

Estas palabras sin dudas que generan revuelo. Más aún teniendo en cuenta la larga discusión por redes sociales que tuvieron el streamer y el periodista. López lo criticó en su programa de radio en La Red, el influencer le respondió en su cuenta de Twitter, horas más tarde el comentarista volvió por más y publicó un polémico video.

"Mientras vos esperaste entrar a la página, te cagaste mojando para retirar el ticket, o te quedaste afuera, este Don Nadie se burla porque le regalaron la entrada... Me duele por el público, porque yo puedo ir. Pero prefiero quedarme en la radio. Los espero en @RadioLaRed", escribió acompañando a la publicación que horas antes compartió el streamer burlándose de él.

Las declaraciones de Gustavo López

La respuesta de Coscu

La controversial publicación del periodista

¿Quién es Coscu?

Martín Coscu Pérez Disalvo una vez más se convirtió en tendencia en las redes sociales después de que reveló que consiguió entradas para el palco en el partido entre Argentina y Bolivia. Te contamos quién es este streamer que fue reconocido recientemente por Marcelo Tinelli como "el número 1", se hizo amigo de los jugadores de la Selección y hasta se dio el lujo de ir a la cena que Lionel Messi organizó para despedirse del Barcelona en su casa.

Actualmente vive en Nordelta, nació en La Plata en 1991 y es el líder de la Coscu Army, como llama a la comunidad que armó en la que reúne a jugadores de eSports, streamers y seguidores. Con más de cuatro millones de suscriptores en YouTube, encontró su catapulta a la fama en las transmisiones en vivo de Twitch, donde en cada uno de sus streams lo siguen miles y miles de personas tanto de Argentina como de otros países de habla hispana.